चीन की कोयला खदान में बड़ा धमाका, कम से कम 82 लोगों की चली गई जान
चीन के उत्तरी प्रांत शानशी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट की वजह से कम से कम 82 लोगों की जान चली गई।जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त खदान में कम से कम 247 लोग काम कर रहे थे। अभी राहत और बचाव का काम जारी है।
चीन के उत्तरी प्रांत शानशी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट होने से कम से कम 82 लोगों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया ने शनिवार को यह खबर दी। इससे पहले खबरों में बताया गया था कि कई लोग खदान में फंसे हुए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' के अनुसार, चांगझी शहर की लिउशेन्यु कोयला खदान में यह हादसा शुक्रवार शाम हुआ। 'शिन्हुआ' ने शुरुआत में खबर दी थी कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय करीब 247 श्रमिक खदान में काम कर रहे थे।
बाद में सरकारी मीडिया से बताया कि इस विस्फोट में कम से कम 82 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 'शिन्हुआ' ने शनिवार सुबह खबर में बताया था कि हादसे में आठ लोगों की मौत हुई है और 38 लोग खदान में फंसे हुए हैं। शिन्हुआ के अनुसार, विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है और बचाव अभियान जारी है।
चीन में एक तिहाई कोयले का उत्पादक प्रांत
शानशी प्रांत को चीन का मुख्य कोयला उत्पादक प्रांत माना जाता है। यूनान से भी बड़े इस प्रांत की आबादी करीब तीन करोड़ 40 लाख है। पिछले साल 1.3 अरब टन कोयले का उत्खनन किया गया, जो चीन के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई है।
बता दें कि कोयला की खदानों में खतरनाक और जहरीली गैसों के रिसाव का खतरा बना ही रहता है। वहीं मजदूर अंधेरी-गहरी गुफानुमा संकरी खदानों में जान की बाजी लगाकर खनन का काम करते हैं। बीते दिनों बंगाल के बर्धमान जिले में भी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परासिया कोलियरी में विस्फोट हो गया था जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी और 11 लोग घायल हो गए थे।
यह घटना भूमिगत कोयला खदान में काम की पहली पाली के दौरान हुई, जब घटनास्थल के पास लगभग 40 कोयला खनिक काम कर रहे थे।खदान बचाव दल को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। ईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंच गये हैं। घटना की जानकारी मिलते ही खान में फंसे हुए खनिकों के परिजन घटनास्थल पर जमा हो गए ।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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