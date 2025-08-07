ट्रंप ने भारत पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ तो भड़क गया चीन, अमेरिका को दिया मुंहतोड़ जवाब

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद पर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन की क्या टिप्पणी है? इस पर उसने मुंहतोड़ जवाब दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बीती रात 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इससे पहले, वे 25 फीसदी का शुल्क लगा चुके हैं। इस तरह अमेरिका अब भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका का भारत के लिए यह गुस्सा रूस से तेल आयात जारी रखने के लिए निकल रहा है। भारत के अलावा, चीन-ब्राजील समेत दुनियाभर के कई देश इन दिनों अमेरिका के ‘टैरिफ बम’ से नाराज हैं। चीन भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद भड़क गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के साथ-साथ भारत में चीनी राजदूत की प्रवक्ता ने भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन ने साफ किया कि अमेरिका टैरिफ का दुरुपयोग करता रहा है, जिसका चीन ने लगातार विरोध किया है। वहीं, चीनी राजदूत की प्रवक्ता ने कहा है कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन से जब यह सवाल किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद पर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन की क्या टिप्पणी है? इस पर गुओ ने जवाब दिया, ''टैरिफ के दुरुपयोग के प्रति चीन का विरोध निरंतर और स्पष्ट है।'' चीन के इस बयान से साफ है कि इस विवाद में वह इस मुद्दे पर भारत के साथ और ट्रंप के हालिया टैरिफ दबावों के खिलाफ है।

चीन और अमेरिका के बीच भी टैरिफ विवाद लंबे समय से चल रहा है। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। शुरुआत में ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को बढ़ाते-बढ़ाते 254 फीसदी तक कर दिया था और चीन ने भी 125 फीसदी तक शुल्क बढ़ा दिए थे, लेकिन बाद में इसे कम किया गया। हालांकि, दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर अब भी बातचीत जारी है। इससे पहले भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने भी ट्रंप पर टैरिफ को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, ''गिव एन इंच टू बुली, ही विल टेक ए माइल (धौंस जमाने वाले को थोड़ी सी भी ढील दे दो तो वे सिर पर बैठने लगते हैं।'' उन्होंने यह बयान चीनी विदेश मंत्री वांग यी और ब्राजील के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के बीच हुई फोन कॉल के बाद पोस्ट किया था।