चीन ने चुपके से कर दिया खेल, नया ‘एथनिक यूनिटी’ कानून पास; क्यों हो रहा विवाद?
नए कानून के अनुसार अब शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई का मुख्य माध्यम मंदारिन ही होगा। साथ ही शिक्षा पूरी करने तक किशोरों के लिए मंदारिन की समझ जरूरी होगी। इसे लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है।
चीन की संसद ने हाल ही में एक ऐसे कानून को मंजूरी दे दी है, जिसपर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल चीन ने गुरुवार को एक नया ‘एथनिक यूनिटी कानून’ पास किया है। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने इस कानून को मंजूरी दी। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस कानून से उइगर जैसे अल्पसंख्यक समुदाय और ज्यादा हाशिए पर जा सकते हैं।
नए कानून के तहत शिक्षा, सरकारी कामकाज और सार्वजनिक स्थानों पर मंदारिन भाषा को राष्ट्रीय साझा भाषा के रूप में बढ़ावा देने की नीति को औपचारिक रूप दिया गया है। यह रिपोर्ट्स ऐसे समय में सामने आई हैं जब चीन की सरकार पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वह पूरे देश में अलग-अलग जातीय समुदायों को बहुसंख्यक ‘हान’ समुदाय की संस्कृति में समाहित करने की नीति अपनाती रही है।
कानून में क्या है?
सरकार के अनुसार इस नए “एथनिक यूनिटी” कानून का मकसद सामाजिक एकता को मजबूत करना है। कानून में हिंसक आतंकवादी गतिविधियों, जातीय अलगाववाद और धार्मिक कट्टरपंथ से जुड़ी गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है। कानून में कहा गया है कि चीन इस समय बड़े सामाजिक बदलावों के दौर से गुजर रहा है, इसलिए देश के भीतर एकजुटता को मजबूत करना जरूरी है।
बता दें कि चीन आधिकारिक रूप से अपने देश में 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों को मान्यता देता है, जो सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। हालांकि सरकार की नीतियों के तहत पहले से ही कई क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम मंदारिन बनाया जा चुका है। इनमें तिब्बत और इनर मंगोलिया जैसे इलाके शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं।
क्यों चिंता जता रहे जानकार?
ह्यूमन राइट्स वॉच के चीन शोधकर्ता यालकुन उलुयोल ने इस कानून को बहुत बड़ा बदलाव बताया है। नए कानून के अनुसार अब शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई का मुख्य माध्यम मंदारिन ही होगा। साथ ही अनिवार्य शिक्षा पूरी करने तक किशोरों के लिए मंदारिन की बुनियादी समझ होना जरूरी होगा। हालांकि कानून में किसी अल्पसंख्यक भाषा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका असर उइगर, मंगोलियन और तिब्बती भाषा बोलने वाले लोगों पर पड़ेगा।
पीईएन और सदर्न मंगोलियन ह्यूमन राइट्स इन्फॉर्मेशन सेंटर (SMHRIC) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन में मंगोलियन भाषा से जुड़े 80 प्रतिशत से ज्यादा वेबसाइट या तो सेंसर कर दिए गए हैं या बंद कर दिए गए हैं। SMHRIC के निदेशक एंगहेबाटु टोचोग ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में मंदारिन भाषा को अनिवार्य बनाने से मंगोलियन भाषा बोलने वालों के लिए नौकरी और पेशेवर तरक्की के मौके भी कम हो सकते हैं। उनके अनुसार आर्थिक रूप से भी इससे मंगोलियन समुदाय हाशिए पर जा सकता है क्योंकि नौकरी और आगे बढ़ने के लिए चीनी भाषा जरूरी शर्त बनती जा रही है।
