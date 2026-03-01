ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत से भड़का चीन, बोला- एक आजाद नेता की हत्या...
चीन के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ईरान पर हुए इजरायली और अमेरिकी हमलों पर चिंता जताई और तुरंत सीजफायर की मांग की। सभी पक्षों से तनाव बढ़ने से बचने और बातचीत और बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया।
China on Iran Khamenei Death: मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। इजरायली और अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई प्रमुख नेताओं को मार डाला, जिससे दुनियाभर में तनाव और बढ़ गया। इस बीच, ईरान के समर्थन में चीन उतर आया है। भड़के चीन ने दो टूक कहा है कि एक आजाद नेता की खुलेआम हत्या और सरकार बदलने के लिए उकसाना मंजूर नहीं है।
अमेरिका और इजरायल ने शनिवार सुबह ईरान की मिलिट्री क्षमता को निशाना बनाते हुए अपने हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं, उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाना शुरू किया और दुबई, कतर, बहरीन समेत कई ठिकानों पर जमकर हमले किए। चीन के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को हमलों पर चिंता जताई और तुरंत सीजफायर की मांग की। सभी पक्षों से तनाव बढ़ने से बचने और बातचीत और बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया। इसने कहा कि ईरान की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाना चाहिए।
सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कहा कि अमेरिका-ईरान बातचीत के दौरान ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले मंजूर नहीं हैं। वांग ने कहा कि ईरान के शनिवार के हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद, एक आजाद नेता की खुलेआम हत्या और सरकार बदलने के लिए उकसाना मंजूर नहीं है। मंत्री ने कहा कि चीन मिलिट्री कार्रवाई तुरंत रोकने, जल्द से जल्द बातचीत और बातचीत पर लौटने और एकतरफा कार्रवाई का मिलकर विरोध करने की मांग कर रहा है।
रविवार को, इजरायल में चीन के दूतावास ने एक नोटिस जारी किया जिसमें इजरायल में चीनी नागरिकों को जल्द से जल्द देश के अंदर सुरक्षित इलाकों में जाने या ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग के रास्ते मिस्र जाने की सलाह दी गई। चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को ईरान में चीनी नागरिकों से भी जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने का आग्रह किया, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक के लिए चार जमीनी रास्ते बताए गए रविवार को एक बयान में, चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने हमले की आलोचना की और इसे एक सॉवरेन देश के खिलाफ़ बेशर्मी से हमला और पावर पॉलिटिक्स और दबदबा कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मिलिट्री जबरदस्ती का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मकसद और सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है और इंटरनेशनल रिलेशन के बुनियादी नियमों से भटकना है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
