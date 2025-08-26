इतनी बड़ी बुजुर्ग आबादी, कैसे मिलेगा सबको काम; चीन के सामने खड़ी हुई समस्या

सुबह 8 बजे तक भीड़ छंटने लगती है। भाग्यशाली मजदूर मिनीवैन में काम पर चले जाते हैं, जबकि अन्य अगले भर्तीकर्ता का इंतजार करते हैं या खाली हाथ लौटना पड़ता है। यह स्थिति दशकों से बनी रही, लेकिन अब आर्थिक मंदी ने इसे बदल दिया।

बीजिंग के दक्षिणी बाहरी इलाके मजूकियाओ में सुबह चार बजे से ही चौराहा गुलजार होने लगता है। फ्लोरोसेंट रोशनी में नाश्ते के ठेले चमकने लगते हैं, जहां सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर भाप में पके बन्स खाते है। इन्हें भर्तीकर्ताओं का इंतजार होता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही भर्तीकर्ता इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर आते हैं जो निर्माण, सफाई या कारखाने के काम के लिए 170-180 युआन (2000 से 2124 रुपये) की मजदूरी की पेशकश करते हैं। यह बीजिंग का सबसे बड़ा दिहाड़ी मजदूर बाजार है, जहां देशभर से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं।

सुबह 8 बजे तक भीड़ छंटने लगती है। भाग्यशाली मजदूर मिनीवैन में काम पर चले जाते हैं, जबकि अन्य अगले भर्तीकर्ता का इंतजार करते हैं या खाली हाथ लौटना पड़ता है। यह स्थिति दशकों से बनी रही, लेकिन अब चीन की आर्थिक मंदी ने इसे बदल दिया है। रियल एस्टेट और कारखानों में नौकरियां कम हो रही हैं और कारखाने अब युवा, कुशल मजदूरों को प्राथमिकता देने लगे हैं। बुजुर्ग मजदूरों को ठंड में इंतजार करना पड़ता है।