अमेरिकी एजेंसी ने किया साइबर अटैक... ट्रेड टेंशन के बीच चीन का US पर बड़ा आरोप

संक्षेप: चीन ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी पर आरोप लगाया कि उसने चीनी ‘राष्ट्रीय समय केंद्र’ पर कई बार साइबर हमले किए हैं। इसने कहा कि संबंधित प्रतिष्ठानों को किसी भी तरह का नुकसान होने से नेटवर्क संचार, वित्तीय प्रणाली और बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है।

चीन ने रविवार को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (NSA) पर अपने नेशनल टाइम सर्विस सेंटर पर साइबर अटैक करने का आरोप लगाया है। चीन के अनुसार, इस अटैक से नेटवर्क कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सिस्टम और बिजली सप्लाई जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में भारी संकट खड़ा हो सकता था। स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने एक वीचैट पोस्ट के ज़रिए दावा किया कि अमेरिकी एजेंसी ने 2022 में सेंटर के कर्मचारियों के डिवाइसेज़ से संवेदनशील डेटा चुराने के लिए किसी विदेशी मोबाइल फोन ब्रांड की मैसेजिंग सर्विस की कमज़ोरियों का इस्तेमाल किया। मिनिस्ट्री ने इस ब्रांड का नाम नहीं बताया।

मिनिस्ट्री ने आगे आरोप लगाया कि अमेरिकी एजेंसी ने 2023 से 2024 के दौरान इस सेंटर के कई इंटरनल नेटवर्क सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए 42 तरह के स्पेशल साइबर अटैक टूल्स का सहारा लिया और एक क्रूशियल टाइम सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की। चीन ने दावा किया कि उसके पास इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं, लेकिन पोस्ट में कोई प्रमाण शेयर नहीं किया गया।

मिनिस्ट्री ने बताया कि यह टाइम सेंटर न सिर्फ चीन के स्टैंडर्ड टाइम को तैयार और वितरित करने का काम करता है, बल्कि कम्युनिकेशन, फाइनेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस जैसे सेक्टरों को टाइम-संबंधी सर्विसेज भी मुहैया कराता है। साथ ही, इसने सेंटर को संभावित खतरों से निपटने के लिए सलाह भी दी है।