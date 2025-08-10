china 90 year old mother study law to Defend Son In Court बेटे को बचाने के लिए 90 वर्षीय मां ने की कानून की पढ़ाई, क्या है पूरा मामला, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़china 90 year old mother study law to Defend Son In Court

बेटे को बचाने के लिए 90 वर्षीय मां ने की कानून की पढ़ाई, क्या है पूरा मामला

अपने बच्चों को बचाने के लिए मां-बाप कुछ भी कर जाने से पीछे नहीं हटते। ऐसी ही मिसाल एक 90 साल की महिला ने कायम की है। अपने बेटे को कानून के चंगुल से बचाने के लिए इस महिला ने 90 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई की।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंगSun, 10 Aug 2025 07:04 PM
share Share
Follow Us on
बेटे को बचाने के लिए 90 वर्षीय मां ने की कानून की पढ़ाई, क्या है पूरा मामला

अपने बच्चों को बचाने के लिए मां-बाप कुछ भी कर जाने से पीछे नहीं हटते। ऐसी ही मिसाल एक 90 साल की महिला ने कायम की है। अपने बेटे को कानून के चंगुल से बचाने के लिए इस महिला ने 90 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई की। यह मामला चीन का है जहां महिला का 57 वर्षीय बेटा कानूनी मुसीबत में फंस गया था। उसके ऊपर एक स्थानीय व्यापारी को 141 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप था। इस केस में पुलिस ने अप्रैल 2023 में उसे गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई में महिला अपने बेटे के वकील के तौर पर पेश हुई।

उम्र देखकर परिवार ने जताई थी आपत्ति
महिला का नाम मिसेज ही है और उनके बेटे का नाम लिन है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में प्रकाशित खबर के मुताबिक बेटे की गिरफ्तारी के बाद मां उसे बहुत ज्यादा याद कर रही थी। इसलिए उसने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। हालांकि उनकी उम्र देखते हुए परिवार ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। लेकिन मिसेज ही मानी नहीं और तैयारी में जुट गईं। मिसेज ही की पोती ने मीडिया से बताया कि मेरी दादी बहुत जिद्दी हैं। उन्होंने क्रिमिनल लॉ और लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की किताबें खरीदीं। किताबें और जर्नल्स पढ़ने के अलावा वह हर रोज कोर्ट भी जाती थीं, ताकि संबंधित केसेज के डॉजियर पढ़ सकें।

क्या है पूरा मामला
असल में लिन का गैस प्रोडक्शन का बिजनेस था। इसमें उसका पार्टनर था हुआंग। साल 2009 में लिन चीन के 100 सबसे अमीर लोगों में शुमार था। लेकिन प्रोडक्शन में निरंतरता के अभाव में लिन की फैक्ट्री घाटे में जाने लगी। ऐसे में उसे भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। 2014 और 2017 के बीच लिन और उसके अकाउंटेंट ने पार्टनर हुआंग से 117 मिलियन युआन मांगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर हुआंग ने पैसे नहीं दिए तो उसके गैरकानूनी कामों की जानकारी टैक्स एजेंसीज को दे दी जाएगी। इससे परेशान होकर 2023 में हुआंग ने लिन के ऊपर ब्लैकमेल का केस कर दिया।

बेटे को हथकड़ियों में देख रो पड़ीं
जब मिसेज ही ने पहली बार अपने बेटे को हथकड़ियों में कोर्टरूम ले जाते देखा तो वह करीब-करीब बेहोश हो गई थीं। वह वहीं पर रोने गली थीं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद उन्होंने बेचैनी की शिकायत की, जिस पर कोर्ट ने उन्हें डॉक्टर और एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई। डॉक्टरों ने जांच के बाद मिसेज ही को अस्पताल जाने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के साथ रुकने का फैसला किया।

China News World News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।