क्या है 'युशेन क्लास'? जिसका इस्तेमाल करके ताइवान हथियाने का प्लान बना रहा चीन

क्या है 'युशेन क्लास'? जिसका इस्तेमाल करके ताइवान हथियाने का प्लान बना रहा चीन

संक्षेप:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला ऐक्शन के बाद चीन ने युशेन क्लास जहाजों को तैनाती बड़ा दी है। दिसंबर में ही चीन ने इन जहाजों के जरिए ताइवान को घेरकर युद्धाभ्यास किया था। यह उन्नत जहाज चीन की नेवल क्षमता को दर्शाते हैं।

Jan 20, 2026 12:14 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला में किए गए ऐक्शन के बाद सभी की जबान पर एक ही सवाल था कि क्या चीन भी ताइवान के साथ ऐसा कर सकता है। दरअसल, यह सवाल इसलिए भी क्योंकि चीन शुरुआत से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है। अभी हाल ही में उसने अपने टाइप 075 लड़ाकू जहाजों को भी ताइवान के आसपास तैनात करके अपने मंसूबे साफ कर दिए थे। बीजिंग के यह जहाज अपने आप में आकार, गति और लचीलेपन का अनोखा संतुलन रखते हैं।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने दिसंबर में इस जहाज का उपयोग करके ताइवान को घेरकर सैन्य अभ्यास किया था। इस जहाज की तैनाती और फुर्ती को देखते हुए इस बात का संकेत दिया कि कल के दिन अगर चीन ताइवान पर हमला करता भी है, तो उसमें इन जहाजों की सबसे बड़ी भूमिका होगी।

क्या है चीन का टाइप 075?

चीन के खतरनाक टाइप 075 जहाजों को युशेन क्लास कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकू जहाजों में शामिल है। इसका विस्थापन करीब 35 हजार से 40 हजार टन के बीच है। इस जहाज की आकृति देखकर ऐसा लगता है कि इसे ताइवान पर हमला करने के लिए ही बनाया गया है। इसके जरिए चीन दुश्मन के तटों पर सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियों और विमान उतार सकता है। चीनी मीडिया इस जहाज को अक्सर हैलीकॉप्टर कैरियर या हल्का विमानवाहक पोत कहकर संबोधित करती है। हालांकि इसमें एक पूरा फ्लाइट डेक और लैंडिग क्राफ्ट मौजूद है।

देखें तस्वीर-

China 075 Yushen class ship which Xi Jinping is planning to use to capture Taiwan

चीन ने इन जहाजों का निर्माण 2018 में करना शुरू किया था। 2019 में दुनिया ने इस श्रेणी का पहला जहाज देखा और फिर उसके बाद एक-एक करके कुल चार जहाज इस बेड़े में शामिल किए गए। यह उन्नत किस्म के जहाज चीन के पुराने 071 टाइप के जहाजों से कहीं ज्यादा आगे की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।

क्या है खासियत?

करीब 780 फीट लंबे इस टाइप 075 जहाज पर लगभग 30 हेलीकॉप्टर उतारे जा सकते हैं, जिनमें भारी परिवहन हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, जो सैनिकों और उपकरणों को अंदरूनी इलाकों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इसका फ्लाइट डेक एक साथ कई हेलीकॉप्टर अभियानों को संभाल सकता है, जबकि लिफ्ट के ज़रिये नीचे बने बड़े हैंगर तक पहुंच होती है। वेल डेक में एयर-कुशन लैंडिंग क्राफ्ट और पारंपरिक लैंडिंग नौकाएँ ले जाई जा सकती हैं, जिससे टैंक, तोपखाना और बख्तरबंद वाहन तट तक पहुंचाए जा सकते हैं।

A satellite image shows Hainan, the Chinese Type 075 landing helicopter dock (LHD) class ship in the Philippine Sea, December 3, 2025. Vantor/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. DO NOT OBSCURE LOGO.

अनुमानों के मुताबिक, एक जहाज से 800 से 1,200 मरीन तैनात किए जा सकते हैं, जबकि कुछ आकलन इससे भी अधिक संख्या बताते हैं। इसमें व्यापक चिकित्सा सुविधाएँ और कमांड स्पेस भी हैं, जिससे यह जटिल संयुक्त अभियानों के दौरान एक तैरते हुए मुख्यालय की तरह काम कर सकता है।

ताइवान को चेतावनी वाले अभ्यास

दिसंबर में हुए “जस्टिस मिशन 2025” अभ्यास में इस जहाज की पहली तैनाती को एक बड़ा उभार माना जा रहा है। बमवर्षक विमानों, मिसाइलों और ड्रोन के साथ काम करते हुए टाइप 075 जहाजों ने ताइवान के आसपास शी टू एयर लंबी दूरी के हमलों और चैकप्वाइंट अभियानों पर केंद्रित अभ्यासों में हिस्सा लिया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला में दिखाए गए ऐक्शन के बाद चीन की तरफ से भी ताइवान में ऐसा कुछ करने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि अमेरिका केवल आंशिक रूप से अधिकार चाहता था, जबकि चीन परी तरह से इस पर अपना अधिकार चाहता है।

