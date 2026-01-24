अलमारी में छिपे थे बच्चे, अमेरिका में भारतीय शख्स ने खेला खूनी खेल; पत्नी समेत 4 को मार डाला

संक्षेप: अमेरिका के जॉर्जिया में रहने वाले भारतीय पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और इसके बाद वे अपने एक रिश्तेदार के घर गए। आरोपी विजय कुमार ने पत्नी सहित तीन अन्य रिश्तेदारों को गोली मार दी।

अमेरिका के जॉर्जिया में पारिवारिक विवाद चार लोगों की हत्या की वजह बन गया। इस पूरी घटना के पीछे बेहद दर्दनाक कहानी निकलकर सामने आई है। 51 साल के आरोपी ने घरेलू झगड़े के बाद अपनी पत्नी और तीन अन्य रिश्तेदारों को गोली मार दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ग्विनेट काउंटी पुलिस ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विजय कुमार नाम के शख्स ने अपनी पत्नी मीमू डोगरा (43 साल), रिश्तेदार गौरव कुमार, निधी चैंदेर और हरीश चांदेर की गोली मारकर हत्या कर दी।

उस दिन क्या हुआ था? पुलिस ने बताया कि उस दिन कुमार और डोगरा के बीच अटलांटा स्थिति आवास में ही झगड़ा हो गया था। इसके बाद वे सभी ब्रुक इवी स्थिति अपने एक रिश्तेदार के घर गए। उनके साथ उनका 12 साल के बेटा भी था। ययहीं पर गौरव, निधी और हरीश रहते थे। उनके साथ एक सात और दूसरा 10 साल का बच्चा भी रहता था। गोली चलने के बाद कुमार के बेटे ने ही सबसे हले 911 पर फोन किया।

अलमारी में छिपे थे तीनों बच्चे पुलिस ने बताया कि बच्चे को कुछ नहीं पता था कि उनके बीच किस बात को लेकर विवाद हो रहा है और वे यहां क्यों आए हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो चार लाशें पड़ी थीं। घर के अंदर तीन बच्चे ही थे जो कि अलमारी में छिपे थे। पुलिस ने कहा कि इस घटना के पीछे की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। अटलांटा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने गोलीबारी की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कथित हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।