स्कूल के 'फेवरेट' टीचर ने छात्रा से मिटाई हवस, अपार्टमेंट में ले जाकर बनाए यौन संबंध
न्यू जर्सी के स्टर्लिंग हाई स्कूल में 26 वर्षीय केमिस्ट्री टीचर जेसन होव को अपनी ही छात्रा के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच कर रही है, पढ़ें इस शर्मनाक घटना की पूरी डिटेल।
अमेरिका के न्यू जर्सी में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 26 साल के केमिस्ट्री टीचर को अपनी ही स्कूल की एक छात्रा के साथ सेक्स संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम जेसन होव है। वह न्यू जर्सी के कैमडेन काउंटी स्थित स्टर्लिंग हाई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता था। इसके अलावा वह लड़कियों की ट्रैक टीम, क्रॉस कंट्री और लड़कों की बास्केटबॉल टीम का कोच भी था।
घटना क्या है?
16 से 18 वर्ष की उम्र के बीच की एक छात्रा ने स्थानीय पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई कि टीचर के साथ उसके यौन संबंध थे। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि पिछले ही महीने जेसन होव ने इस छात्रा के साथ अपने रनेमेडे इलाके में स्थित अपार्टमेंट में शारीरिक संबंध बनाए थे।
हालांकि न्यू जर्सी में शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति की कानूनी उम्र 16 वर्ष है। यानी छात्रा की उम्र सेक्स संबंध बनाने के लिए कानूनी थी। लेकिन न्यू जर्सी के कानून के अनुसार एक शिक्षक और उसके छात्र/छात्रा के बीच ऐसे संबंध बनाना पूरी तरह से गैरकानूनी है।
जेसन पर यौन उत्पीड़न और एक बच्चे के कल्याण को खतरे में डालने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं, तो उसे अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है।
छात्रों और स्कूल प्रशासन की प्रतिक्रिया
यह गिरफ्तारी स्कूल के छात्रों और प्रशासन के लिए बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि जेसन होव स्कूल में काफी लोकप्रिय था। दिलचस्प बात यह है कि जेसन होव खुद इसी स्कूल का पूर्व छात्र था और ग्रेजुएशन के बाद 2021 में उसने यहीं पढ़ाना शुरू किया था। स्कूल की वेबसाइट पर अपने एक वीडियो में उसने कहा था कि उसे छात्रों के साथ काम करना और उन्हें एक्टिव रखना बहुत पसंद है।
छात्र हैरान हैं
स्कूल के सीनियर छात्रों (नैट श्वार्ज और निक गैलुची) ने मीडिया को बताया कि जेसन एक बहुत अच्छा टीचर था और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। यह खबर उनके लिए बेहद दुखी करने वाली और चौंकाने वाली है। स्कूल के सुपरिंटेंडेंट ने भी इस घटना पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन इस मामले में पुलिस का पूरा सहयोग कर रहा है और उनका मुख्य फोकस छात्रों को एक सुरक्षित माहौल देना है।
अभिभावकों की चिंताएं
जहां एक तरफ सब हैरान हैं, वहीं एक अभिभावक ने स्कूल के माहौल पर सवाल उठाए हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक अभिभावक ने मीडिया से कहा कि उन्हें इस घटना से ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि स्कूल का "माहौल" कुछ ऐसा ही बन गया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पहले ऐसा क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है और स्कूल से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है।
आगे क्या होगा?
सरकारी वकीलों का कहना है कि अभी तक इस मामले में केवल इसी एक छात्रा की पहचान पीड़िता के रूप में हुई है। अगर कोई और भी शिकायत आती है, तो उसकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल, जेसन होव के स्कूल में घुसने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और उसे अगले हफ्ते कोर्ट में पेश किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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