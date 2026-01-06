Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़ChatGPT alleges drug coaching' student dies of overdose in caifornia USA
ChatGpt पर बड़ा आरोप; ड्रग यूज की दी 'कोचिंग', छात्र की ओवरडोज से हुई मौत

ChatGpt पर बड़ा आरोप; ड्रग यूज की दी 'कोचिंग', छात्र की ओवरडोज से हुई मौत

संक्षेप:

एसएफगेट की रिपोर्ट के अनुसार, सैम की चैटजीपीटी से बातचीत की शुरुआत उस प्रश्न से हुई जहां उन्होंने क्रैटम की कितनी ग्राम मात्रा से मजबूत नशा मिलेगा, पूछा। शुरुआती इनकार के बाद सैम ने सवालों को फिर से फ्रेम करके जवाब हासिल किए।

Jan 06, 2026 05:50 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र सैम नेल्सन की मई 2025 में ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई। उसकी मां लीला टर्नर-स्कॉट का दावा है कि उसके बेटे ने पिछले 18 महीनों में ओपनएआई के चैटजीपीटी से नशीली दवाओं की खुराक, संयोजन और प्रभावों के बारे में बार-बार सलाह ली थी। बताया गया कि सैम ने नवंबर 2023 में क्रैटम (एक अनियमित पौधे-आधारित दर्द निवारक, जो अमेरिका में गैस स्टेशनों और स्मोक शॉप्स पर आसानी से उपलब्ध है) की मजबूत नशे की खुराक पूछकर शुरुआत की। रिपोर्ट के अनुसार, उसने लिखा कि वे ओवरडोज से बचना चाहते हैं और ऑनलाइन ज्यादा जानकारी नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुरुआत में चैटबॉट ने सख्ती से मना कर दिया और स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मदद लेने की सलाह दी। लेकिन सैम ने सवालों को बार-बार बदलकर और हेरफेर करके जवाब निकलवाए। समय के साथ, चैट लॉग्स के अनुसार, एआई ने जैनैक्स (Xanax), गांजा, अल्कोहल और अन्य पदार्थों के मिश्रण पर सुझाव देना शुरू कर दिया। मई 2025 में सैम ने अपनी मां को अपनी लत के बारे में बताया। टर्नर-स्कॉट ने उन्हें स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास ले जाकर इलाज करवाई। लेकिन अगले ही दिन सैम अपने बेडरूम में मृत पाए गए। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण अल्कोहल, जैनैक्स और क्रैटम का घातक संयोजन था, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दबाकर दम घोंटने का कारण बना।

चैटजीपीटी ने सिखाए ड्रग्स लेने के तरीके

एसएफगेट की रिपोर्ट के अनुसार, सैम की चैटजीपीटी से बातचीत की शुरुआत उस प्रश्न से हुई जहां उन्होंने क्रैटम की कितनी ग्राम मात्रा से 'मजबूत नशा' मिलेगा, पूछा। शुरुआती इनकार के बाद सैम ने सवालों को फिर से फ्रेम करके जवाब हासिल किए। उनकी मां ने बताया कि सैम नियमित रूप से स्कूल के काम और सामान्य सवालों के लिए चैटबॉट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ड्रग्स से जुड़े सवाल भी पूछते रहते थे। मां का दावा है कि चैटजीपीटी ने उनके बेटे को न केवल ड्रग्स लेने के तरीके सिखाए, बल्कि दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के तरीके भी बताए।

सैम की चैट लॉग्स से पता चलता है कि वे अवसाद और चिंता से जूझ रहे थे। फरवरी 2023 में उन्होंने गांजा और ज्यादा जैनैक्स एक साथ लेने के बारे में पूछा। चैटजीपीटी ने चेतावनी दी कि यह असुरक्षित है, लेकिन सैम ने 'ज्यादा खुराक' को 'मध्यम मात्रा' में बदलकर फिर पूछा। तब बॉट ने सुझाव दिया कि अगर फिर भी आजमाना है तो कम टीएचसी वाली इंडिका स्ट्रेन से शुरू करें और 0.5 मिलीग्राम से कम जैनैक्स लें।

रिपोर्ट के अनुसार, अगर एआई सुरक्षा कारणों से इनकार करता तो सैम सवाल दोहराते या बदलते रहते। दिसंबर 2024 में उन्होंने पूछा कि 200 पाउंड वजन वाले व्यक्ति की मौत कितने मिलीग्राम जैनैक्स और कितने शॉट अल्कोहल से हो सकती है, और सटीक उत्तर मांगा। ओपनएआई के नियमों के मुताबिक, अवैध दवाओं पर विस्तृत सलाह देना मना है। सैम मौत से पहले चैटजीपीटी के 2024 संस्करण का इस्तेमाल कर रहे थे।

क्या बोले एआई के प्रवक्ता

ओपनएआई के प्रवक्ता ने किशोर की मौत को 'दिल दहला देने वाला' बताया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संवेदनशील सवालों पर मॉडल सावधानी से जवाब देने के लिए डिजाइन किए गए हैं; तथ्य देते हैं, हानिकारक अनुरोधों को मना करते हैं और वास्तविक मदद लेने की सलाह देते हैं। कंपनी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ काम करके संकट के संकेतों को पहचानने की क्षमता मजबूत कर रही है, और नए संस्करणों में मजबूत सुरक्षा उपाय हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।