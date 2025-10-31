Hindustan Hindi News
पति और जेडी वेंस के बीच दिखती हैं समानताएं, US उपराष्ट्रपति के बारे में बोलीं चार्ली किर्क की पत्नी

संक्षेप: एरिका किर्क ने कहा कि कोई भी मेरे पति की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मुझे जेडी में कुछ समानताएं दिखती हैं। एरिका अब टर्निंग प्वाइंट यूएसए का नेतृत्व कर रही हैं। यह ग्रुप उनके पति ने बनाया था।

Fri, 31 Oct 2025 10:42 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस और दिवंगत MAGA एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क का वीडियो सामने आया है, जोकि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में एरिका और जेडी एक-दूसरे से गले मिलते दिख रहे हैं। एरिका ने कहा है कि उनके पति चार्ली और जेडी वेंस के बीच कुछ समानताएं उन्हें नजर आती हैं।

एरिका यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में टर्निंग पॉइंट यूएसए कैंपस इवेंट में उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ शामिल हुईं। चार्ली की सात हफ्ते पहले यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक जानलेवा स्नाइपर शॉट से हत्या के बाद, एरिका का कंजर्वेटिव इवेंट में शामिल होना पहली बार था। इस दौरान, एरिका ने कहा, 'जब हमारी टीम ने मेरे प्यारे दोस्त, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से आज बोलने के लिए कहा, तो मैंने सच में इसके लिए प्रार्थना की। यह बहुत इमोशनल दिन है।'

एरिका आगे कहती हैं, 'मैं बस चार्ली को अपने दिल में सुन सकती थी। मैं बस उसे यह कहते हुए सुन सकती थी, 'जाओ उस टेरिटरी को वापस लो। लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। भगवान का प्यार जीतता है। और इसीलिए मैं आज यहां हूं।' किर्क ने उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'कोई भी मेरे पति की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मुझे जेडी में कुछ समानताएं दिखती हैं।' बता दें कि एरिका अब टर्निंग प्वाइंट यूएसए का नेतृत्व कर रही हैं। यह ग्रुप उनके पति ने बनाया था।

एरिका के इस बयान के बाद हॉल में काफी तालियां बजीं और ऑनलाइन भी वीडियो जमकर वायरल हुआ। बता दें कि चार्ली की सितंबर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चार्ली यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कॉलेज फेस्ट के दौरान चार्ली को मारा गया था। वह ट्रंप के काफी करीबी थे और उन्हें अमेरिकी कंजरवेटिव युवाओं का हीरो माना जाता था।

