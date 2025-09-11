Charlie Kirk Murder Case FBI releases picture of suspect big revelation about killer चार्ली किर्क मर्डर केस: FBI ने जारी की संदिग्ध की तस्वीर, हत्यारे को लेकर बड़ा खुलासा, International Hindi News - Hindustan
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क के हत्यारे की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। इसके लिए एफबीआई ने एक तस्वीर जारी की है और संदिग्ध की पहचान में जनता से सहायता मांगी है। 

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 11:05 PM
चार्ली किर्क मर्डर केस: FBI ने जारी की संदिग्ध की तस्वीर, हत्यारे को लेकर बड़ा खुलासा

अमेरिकी पुलिस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क के हत्यारे की पहचान करने में जुटी है। इसके लिए एफबीआई ने एक तस्वीर जारी की है और संदिग्ध की पहचान में जनता से सहायता मांगी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने गोली चलाने के बाद छत से कूदकर भाग गया था। गौरतलब है कि अमेरिका के यूटा प्रांत में एक कॉलेज में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच एजेंसी एफबीआई ने बताया कि जिस इलाके से संदिग्ध भागा था, वहां से एक राइफल बरामद की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि हमलावर कॉलेज के छात्रों की उम्र का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि हमलावर चीख-पुकार और छात्रों में मची अफरा-तफरी के बीच फरार हो गया। जांच अधिकारी हमलावर की तलाश में जुटे हैं। अधिकारियों को इस हत्या के उद्देश्य का पता नहीं चल सका है, लेकिन इस घटना ने अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है, जो हाल के वर्षों में विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के बीच देखी गई है।

अमेरिका में यूटा वैली यूनिवर्सिटी के परिसर में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना तब हुई जब किर्क एक बहस में हिस्सा ले रहे थे। तभी हमलावर ने कुछ दूरी से परिसर की एक छत से गोली चलाई। हत्या का विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चार्ली किर्क माइक्रोफोन पकड़े बात कर रहे थे, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में उनकी गर्दन के बाईं ओर से खून बहने लगा, जिससे वहां मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई।

गोलीबारी की यह घटना किर्क द्वारा एक व्यक्ति के सवाल का जवाब देने के बाद हुई, जिसमें उस व्यक्ति ने पूछा था कि क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में कितने ट्रांसजेंडर अमेरिकियों ने सामूहिक गोलीबारी की है? चार्ली किर्क ने जवाब दिया कि बहुत ज्यादा। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा कि क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में अमेरिका में कितने सामूहिक गोलीबारी करने वाले लोग हुए हैं? गैंग हिंसा को गिन रहे हैं या नहीं? किर्क ने जवाब में तर्क किया... तभी गोली चली, और उनकी मौत हो गई।

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चार्ली किर्क को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' से सम्मानित करेंगे। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा, साल्ट लेक सिटी में किर्क के परिवार से मिलने वाले हैं।

