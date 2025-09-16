चार्ली किर्क हत्याकांड; लेफ्टिस्ट विचारधारा या कोई और वजह, हमलावर रॉबिन्सन के बारे में 7 बातें

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्याकांड को 'रेडिकल लेफ्ट' की साजिश करार दिया। यूटा गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने रॉबिन्सन के परिवार से बातचीत की और उसके लेफ्टिस्ट राजनीतिक झुकाव की पुष्टि की है।

यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन इस मामले में मुख्य आरोपी है। उसने छत पर जाकर गोली चलाई और बाद में कबूल किया कि उसने किर्क के प्रति घृणा के कारण यह कदम उठाया। एफबीआई और स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि रॉबिन्सन ने ऐसा क्यों किया। लेफ्टिस्ट विचारधारा, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर उसकी गतिविधियां इस घटना का कारण हो सकती हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्याकांड को 'रेडिकल लेफ्ट' की साजिश करार दिया। यूटा गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने रॉबिन्सन के परिवार से बातचीत की और उसके लेफ्टिस्ट राजनीतिक झुकाव की पुष्टि की। चार्ची किर्क की मौत ने पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा दी है और अभियोजक मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, रॉबिन्सन का बचपन सामान्य था। हालांकि, हाल के वर्षों में वह इंटरनेट पर काफी समय बिताता था। वह एंटी-फासिस्ट विचारों और मीम कल्चर से काफी प्रभावित किया। चलिए जानते हैं कि हमलावर के बारे में और कौन सी जानकारियां सामने आई हैं...

1. टायलर रॉबिन्सन 22 वर्षीय यूटा निवासी है, जिसे हत्या के छह दिन बाद गिरफ्तार किया गया। अब उसे बिना जमानत के यूटा काउंटी जेल में रखा गया है।

2. उसने शूटिंग से पहले एक टेक्स्ट भेजा, 'मुझे चार्ली किर्क को मारने का मौका मिला और मैंने ऐसा किया।' एक नोट में हमले की योजना का भी जिक्र किया गया है।

3. रॉबिन्सन ने यूनिवर्सिटी से सैकड़ों गज दूर छत से गोली चलाई। पुलिस को राइफल, स्क्रूड्राइवर और उसके डीएनए वाले गोलियों पर 'हे फासिस्ट! कैच!' जैसे संदेश मिले।

4. गेमर्स के पॉपुलर प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर रॉबिन्सन ने हथियार लेने और गोलियों पर नक्काशी की चर्चा की। हालांकि, कंपनी ने इनकार किया लेकिन एफबीआई उसकी डिजिटल फुटप्रिंट की जांच कर रही है।

5. यूटा गवर्नर स्पेंसर कॉक्स के अनुसार, रॉबिन्सन हाल के वर्षों में लेफ्टिस्ट हो गया था। वह इंटरनेट के जरिए रेडिकलाइज हुआ, खासकर किर्क के ट्रांसजेंडर मुद्दों पर विवादास्पद विचारों के चलते।

6. रॉबिन्सन का रोमांटिक पार्टनर ट्रांसजेंडर है। इस बात किर्क के एंटी-ट्रांस रुख से संबंध हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की और पार्टनर ने पूरा सहयोग भी किया है।