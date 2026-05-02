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दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा सर्वाइकल कैंसर? इस देश ने खोजा तरीका, भारत के लिए बड़ी सीख

May 02, 2026 08:10 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सर्वाइकल कैंसर से हर साल लाखों महिलाओं की जान जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया HPV वैक्सीन और नई टेस्टिंग तकनीक से इसे जड़ से खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। जानिए इस ऐतिहासिक सफलता की कहानी और भारत के लिए इसके मायने।

दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा सर्वाइकल कैंसर? इस देश ने खोजा तरीका, भारत के लिए बड़ी सीख

उत्तर प्रदेश की रहने वाली 40 वर्षीय सुनीता हमेशा अपने परिवार की जरूरतों को अपने स्वास्थ्य से ऊपर रखती थीं। जब उन्हें लगातार थकान और असामान्य ब्लीडिंग (रक्तस्राव) की शिकायत हुई, तो उन्होंने इसे 'महिलाओं की आम समस्या' और काम का तनाव मानकर टाल दिया। जब दर्द असहनीय हो गया और वह अस्पताल गईं, तो पता चला कि उन्हें एडवांस स्टेज का सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है। बीमारी इतनी फैल चुकी थी कि कुछ ही महीनों के संघर्ष के बाद, सुनीता अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गईं।

भारत में सुनीता जैसी लाखों महिलाएं हर साल इस खामोश बीमारी का शिकार होती हैं। संकोच, जागरूकता की कमी और समय पर जांच न होने के कारण यह भारत में महिलाओं की जान लेने वाले सबसे प्रमुख कैंसर में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया के उन गिने-चुने कैंसर में से एक है जिसे पूरी तरह से रोका जा सकता है?

जहां भारत और कई विकासशील देशों में यह बीमारी आज भी एक बड़ी त्रासदी है, वहीं ऑस्ट्रेलिया एक नया इतिहास रचने की कगार पर है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बनने की राह पर है जो सर्वाइकल कैंसर को अपने यहां से पूरी तरह खत्म कर देगा।

एक मां का दर्द और आने वाली पीढ़ी के लिए उम्मीद

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के टूवूम्बा शहर की रहने वाली क्रिसी वाल्टर्स की कहानी इस बीमारी की भयावहता को दर्शाती है। सालों तक मां बनने की कोशिश करने के बाद, जब उन्होंने अपनी पहली बच्ची को जन्म दिया तो उसके छह महीने बाद ही उन्हें एक भयानक खबर मिली। 39 साल की उम्र में उन्हें एडवांस सर्वाइकल कैंसर का पता चला।

आज एक दशक से अधिक समय बीत चुका है। क्रिसी ने अनगिनत दर्दनाक और थका देने वाले इलाज सहे हैं, लेकिन कैंसर अब उनके शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका है और डॉक्टरों ने इसे 'टर्मिनल' बता दिया है यानी अब इसका कोई इलाज नहीं है। क्रिसी कहती हैं, "मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी इस बीमारी की कामना नहीं करूंगी।" उनकी 12 साल की बेटी इस जानलेवा बीमारी के साये में ही बड़ी हुई है। लेकिन 2026 में, क्रिसी की बेटी उस उम्र में पहुंच गई है जहां ऑस्ट्रेलिया अपने बच्चों को उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीन लगाना शुरू कर देता है, जो अंततः उसकी मां की जान ले लेगी।

कैसे ऑस्ट्रेलिया रच रहा है इतिहास?

सर्वाइकल कैंसर के ज्यादातर मामले 'ह्यूमन पैपिलोमा वायरस' (HPV) के कारण होते हैं। यह एक ऐसा वायरस है जिसके संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन इसके कुछ खतरनाक स्ट्रेन आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेते हैं।

ऑस्ट्रेलिया की सफलता की कहानी 2006 में क्वींसलैंड विश्वविद्यालय की एक प्रयोगशाला से शुरू हुई। दशकों के शोध के बाद, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने 'गार्डासिल' नामक एक वैक्सीन विकसित की जो HPV को रोक सकती थी।

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स्कूलों में टीकाकरण

2007 में ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना। आज वहां हाई स्कूल (12-13 साल) के लड़के-लड़कियों को स्कूलों में ही लाइन में बिठाकर यह वैक्सीन मुफ्त दी जाती है। साल 2013 से इसे लड़कों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि वे भी इस वायरस के वाहक हो सकते हैं।

जांच के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव

2017 में ऑस्ट्रेलिया ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पुरानी 'पैप स्मीयर' टेस्ट की जगह अधिक संवेदनशील 'HPV-आधारित' स्क्रीनिंग शुरू की। इसे हर पांच साल में केवल एक बार कराने की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को खुद अपना सैंपल लेने का विकल्प दिया गया। यह उन महिलाओं के लिए एक 'गेम-चेंजर' साबित हुआ जो अस्पताल जाने या पेल्विक टेस्ट के संकोच के कारण जांच से बचती थीं।

'कैंसर को खत्म करने' का आखिर मतलब क्या है?

विज्ञान की भाषा में किसी बीमारी के खात्मे का मतलब मामलों को बिल्कुल शून्य पर लाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि प्रति 1 लाख लोगों पर 4 से कम मामले होना।

ऑस्ट्रेलिया अभी प्रति 1 लाख महिलाओं पर 6.3 मामलों के आंकड़े पर है। उनका लक्ष्य 2035 तक इसे खत्म करने का है, लेकिन वे इससे पहले ही इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी सफलता यह है कि 2021 के आंकड़ों के अनुसार, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 25 वर्ष से कम उम्र की किसी भी महिला में सर्वाइकल कैंसर का कोई नया मामला सामने नहीं आया।

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चुनौतियां अभी भी बाकी हैं

यह सफर पूरी तरह से बाधा रहित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में यह कैंसर अब भी आम लोगों की तुलना में दोगुना है और इससे होने वाली मौतों की दर तीन गुना है। इसका कारण स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच कम होना है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के बाद वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचकिचाहट और स्कूलों में बच्चों की अनुपस्थिति भी एक चुनौती बनी हुई है, जिससे टीकाकरण की दर में मामूली गिरावट आई है।

एक वैश्विक रेस और गरीब देशों की मजबूरी

यह कैंसर दुनिया भर की महिलाओं के लिए चौथा सबसे आम कैंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ मिलकर अब दुनिया के कई देश इस कैंसर को खत्म करने की रेस में शामिल हो गए हैं। स्वीडन और रवांडा ने 2027 तक इसे खत्म करने का बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जबकि ब्रिटेन 2040 का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

लेकिन भारत और अन्य कम आय वाले देशों के लिए यह अभी भी दूर का सपना है। वैक्सीन और स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्च एक बड़ी बाधा है। विदेशी सहायता में कटौती ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है। मार्च 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 'गावी' को अमेरिकी समर्थन समाप्त करने की घोषणा से निम्न-आय वाले देशों में इस वैक्सीन की पहुंच और मुश्किल हो गई है। गावी एक गठबंधन जो विकासशील देशों के लिए जीवन रक्षक टीके खरीदता है।

भविष्य की एक किरण

विशेषज्ञ मानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर को खत्म करना न केवल स्वास्थ्य के नजरिए से, बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। जब महिलाएं स्वस्थ रहती हैं, तो वे काम कर पाती हैं और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

भले ही आज क्रिसी वाल्टर्स जैसी महिलाओं के लिए इस कैंसर से लड़ना भारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कीमत चुकाने जैसा हो, लेकिन उनकी कहानी इस बात की गवाह है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है। एचआईवी (HIV) और अन्य संक्रामक बीमारियों की तरह ही, अब दुनिया पहली बार किसी 'कैंसर' को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन करने का सपना सच होते हुए देख रही है।

भारत में भी जारी है टीकाकरण

भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम और गंभीर कैंसर में से एक है। भारत ने भी इसके खिलाफ एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया है जो एक बड़ी चिकित्सा क्रांति है। इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत ने 'सर्वावैक' (Cervavac) नामक अपनी पहली स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन भी विकसित कर ली है, जिससे यह टीका अब देश की आम जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती हो गया है। सरकार द्वारा 9 से 14 वर्ष की किशोरियों को इस टीकाकरण अभियान के तहत शामिल करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सही उम्र में यह वैक्सीन लगने से सर्वाइकल कैंसर के खतरे को लगभग पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। यह अभियान न केवल अनगिनत माताओं और बेटियों का जीवन बचाने की दिशा में एक आशा की किरण है, बल्कि देश में महिला स्वास्थ्य और एक सुरक्षित, रोग-मुक्त भविष्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है।

Amit Kumar

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