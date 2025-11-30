अप्रवासी पकड़वाओ, अनलिमिटेड बीयर पाओ; बार का खास ऑफर, एजेंसी ने किया रिएक्ट

संक्षेप: अमेरिका के आइडाहो में एक बार ने अप्रावसियों को पकड़वाने वाले को अनलिमिटेड बीयर का ऑफर दिया है। बार के मुताबिक अगर कोई ऐसा करता है तो उसे एक महीने तक फ्री बीयर दी जाएगी।

अमेरिका में काफी समय से अप्रवासियों के खिलाफ माहौल चल रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहल और भी ज्यादा तेज हो गई। अब आम लोग भी अप्रवासियों को देश से निकालने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। हाल ही में हुए वाइट हाउस गोलीबारी की घटना के बाद आइडाहो राज्य के ईगल शहर के एक बार ने अनोखी पेशकश की है। इस बार ने अवैध प्रवासियों का पता बताकर निर्वासित करवाने वाले को महीने भर फ्री बीयर ऑफर करने का ऐलान किया है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर बार का यह ऑफर देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके बाद इस पर अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की नजर पड़ी। उन्होंने ने भी इसे हाथों-हाथ लिया और इस पर एक गिफ कमेंट कर दिया। इस गिफ में दिखाया गया एक किरदार आश्चर्य में अपनी बड़ी सी आंखें खोलता है और उसके हाथ से एक गिलास गिर जाता है। स्पष्ट रूप से यह हैरानी वाली भावना थी।

होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से दिए गए इस रिएक्शन के बाद लोगों ने भी इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एक व्यक्ति ने लिखा, "अगर यह ऑफर होमलैंड वालों के लिए है तो उनका आधा स्टाफ नशे में हो जाएगा।" एक और व्यक्ति ने इस पर कहा, "इस ऑफर के बाद आज आधी रात तक आइडाहो अमेरिका की सबसे सुरक्षित सीमा बन जाएगा। बार टैब्स कांग्रेस से ज्यादा काम कर रहे हैं।"