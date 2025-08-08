Catastrophic consequences if decision on tariffs overturned Donald Trump Big warning of 1929 वामपंथी अदालतों ने टैरिफ को किया रद्द तो 1929 जैसा होगा हाल, ट्रंप की महामंदी वाली चेतावनी, International Hindi News - Hindustan
वामपंथी अदालतों ने टैरिफ को किया रद्द तो 1929 जैसा होगा हाल, ट्रंप की महामंदी वाली चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ वॉर को पूरी तरह से सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर अदालतों ने टैरिफ को रद्द किया तो 1929 जैसी महामंदी आ जाएगी। ट्रंप का कहना है कि सरकारी रेवेन्यू में इजाफा और स्टॉक मार्केट में रिकॉर्डतोड़ उछाल के लिए यह कदम बिल्कुल सही है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनFri, 8 Aug 2025 09:52 PM
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ वॉर को पूरी तरह से सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर अदालतों ने टैरिफ को रद्द किया तो 1929 जैसी महामंदी आ जाएगी। ट्रंप का कहना है कि सरकारी रेवेन्यू में इजाफा और स्टॉक मार्केट में रिकॉर्डतोड़ उछाल के लिए यह कदम बिल्कुल सही है। साथ ही यह भी चेतावनी दे डाली कि अगर कोर्ट ने उनकी पॉलिसी को बदलने की कोशिश की तो इसके परिणाम भयावह होंगे।

ट्रुथ सोशल पर लिखी पोस्ट
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि टैरिफ के फैसले स्टॉक मार्केट पर बेहद सकारात्मक असर डाल रहे हैं। हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि सैकड़ों अरबों डॉलर अमेरिकी खजाने में आ रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उग्र वामपंथी न्यायालय ने इन उपायों को खारिज किया तो फिर यह 1929 की तरह बड़ी मंदी लाने जैसा होगा।

