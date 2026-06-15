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पड़ोसी देश में बच्चों की जान पर आई महा-आफत, 656 मासूमों की मौत; 24 घंटे में 972 नए केस

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
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बांग्लेदाश में बच्चों की जान सांसत में है। वहां लंबे समय से खसरे के प्रकोप में मासूमों की जान जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में ही खसरा संक्रमण के 972 मामले सामने आए हैं। इस दौरान चार बच्चों की भी मौत हो चुकी है। 

पड़ोसी देश में बच्चों की जान पर आई महा-आफत, 656 मासूमों की मौत; 24 घंटे में 972 नए केस

पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश में मासूमों पर आफत आई हुई है। वहां जानलेवा खसरे (Measles) का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि अब तक पूरे बांग्लादेश में 656 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि देश भर में संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़कर 86,923 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में ही खसरा संक्रमण के 972 मामले सामने आए हैं। इस दौरान चार बच्चों की भी मौत हो चुकी है। इससे देश भऱ में कुल मरने वालों की संख्या 656 हो गई है।

ढाका ट्रिब्युन की खबर के मुताबिक, सोमवार (15 जून) की सुबह 8:00 बजे तक पिछले 24 घंटों में देश में खसरे और खसरे जैसे लक्षणों के कारण चार और बच्चों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 656 हो गई है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने नई मौतों में से एक को खसरे से हुई पक्की मौत और तीन अन्य को संदिग्ध मामला माना है। इसके अलावा लैब में पुष्ट हुई खसरे से मौतों की संख्या 93 ही बताई जा रही है।

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71,467 मरीज अस्पताल में भर्ती

DGHS के आंकड़ों के अनुसार, 15 मार्च से देश भर में खसरे के संदिग्ध लक्षणों वाले कुल 71,467 मरीज़ों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 67,878 ठीक हो चुके हैं। इस बीच, खसरे के 64 नए कन्फर्म मामले दर्ज किए गए, जिससे लैब में पुष्टि हुए संक्रमणों की कुल संख्या 10,387 हो गई।

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खसरा महामारी नहीं

बता दें कि खसरा अपने आप में कोई एक 'महामारी' (Pandemic) नहीं है, बल्कि यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो दुनिया भर के कई हिस्सों में समय-समय पर स्थानीय प्रकोप के रूप में फैलती है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है और टीके (MMR) की मदद से इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियों में से एक है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से वायरस हवा में और सतहों पर दो घंटे तक जीवित रह सकता है।

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क्या हैं इसके लक्षण?

इस बीमारी के लक्षणों में बच्चे को तेज बुखार, लगातार नाक बहना, लगातार खांसी रहना, लाल आंखें (कंजंक्टिवाइटिस) और पूरे शरीर पर लाल चकत्ते (रैशेज) होना शामिल हैं। इससे बचाव के लिए एमएमआर (MMR) का टीका सबसे प्रभावी और सुरक्षित उपाय है। हाल के वर्षों में दुनिया के कई देशों में इसके मामलों में अचानक उछाल देखा गया है। इसकी मुख्य वजह बच्चों का टीकाकरण न होना है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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