चैटजीपीटी ने रची हत्या की साजिश! शख्स ने दर्ज करा दिया मुकदमा, क्या-क्या आरोप?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे-जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, इसके इस्तेमाल को लेकर चिंताएं भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। अब चैट जिपीटी पर हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे हैं।
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक महिला पर अपने पति को जहर देकर मारने की साजिश रचने का आरोप लगा है। पति जेम्स गेट्स ने दावा किया कि उनकी पत्नी चेरिल ने हत्या की योजना बनाने कलिए चैटजीपीटी की मदद ली। इस मामले में जेम्स ने ओपनएआई और उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन के खिलाफ सैन फ्रांसिस्को काउंटी सुपीरियर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।
जेम्स के मुताबिक, उन्हें पत्नी की साजिश का शक हाथ से लिखे एक नोट से हुआ। इसमें कुछ पदार्थों के नाम और उनकी मात्रा के साथ जानलेवा होने का उल्लेख था। नोट में बातचीत मिटाने और चैटजीपीटी से लॉगआउट करने के निर्देश भी लिखे थे। केस के मुताबिक, वैवाहिक तनाव से चेरिल लगातार चैटजीपीटी का इस्तेमाल कर रही थीं।
पहले भी दर्ज हुए हैं मामले
अमेरिका में AI कंपनियों पर इससे पहले भी मामले दर्ज हुए हैं। बीते अक्टूबर महीने में कम से कम आठ राज्यों ने एआई क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपनएआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप था कि कंपनी का लोकप्रिय चैटबॉट बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। आरोप है कि कंपनी मुनाफा कमाने की होड़ में लापरवाही बरत रही है और उसका चैटबॉट राज्य के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है।
मुकदमों में कहा गया है कि कंपनी का चैटबॉट मॉडल 'चैटजीपीटी' खतरनाक चिकित्सकीय सलाह दे रहा है, लोगों के मन में संदेह और भ्रम को बढ़ावा दे रहा है और उन्हें आत्महत्या करने या दूसरों को चोट पहुंचाने अथवा उनकी हत्या करने के लिए उकसा रहा है। मुकदमों में यह भी आरोप लगाया गया है कि चैटबॉट खुद को संवेदनशील दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों और किशोरों का फायदा उठा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें