चैटजीपीटी ने रची हत्या की साजिश! शख्स ने दर्ज करा दिया मुकदमा, क्या-क्या आरोप?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे-जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, इसके इस्तेमाल को लेकर चिंताएं भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। अब चैट जिपीटी पर हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे हैं।

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक महिला पर अपने पति को जहर देकर मारने की साजिश रचने का आरोप लगा है। पति जेम्स गेट्स ने दावा किया कि उनकी पत्नी चेरिल ने हत्या की योजना बनाने कलिए चैटजीपीटी की मदद ली। इस मामले में जेम्स ने ओपनएआई और उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन के खिलाफ सैन फ्रांसिस्को काउंटी सुपीरियर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।

जेम्स के मुताबिक, उन्हें पत्नी की साजिश का शक हाथ से लिखे एक नोट से हुआ। इसमें कुछ पदार्थों के नाम और उनकी मात्रा के साथ जानलेवा होने का उल्लेख था। नोट में बातचीत मिटाने और चैटजीपीटी से लॉगआउट करने के निर्देश भी लिखे थे। केस के मुताबिक, वैवाहिक तनाव से चेरिल लगातार चैटजीपीटी का इस्तेमाल कर रही थीं।

पहले भी दर्ज हुए हैं मामले अमेरिका में AI कंपनियों पर इससे पहले भी मामले दर्ज हुए हैं। बीते अक्टूबर महीने में कम से कम आठ राज्यों ने एआई क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपनएआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप था कि कंपनी का लोकप्रिय चैटबॉट बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। आरोप है कि कंपनी मुनाफा कमाने की होड़ में लापरवाही बरत रही है और उसका चैटबॉट राज्य के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है।