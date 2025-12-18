Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़case filed against Imran Khan sisters and supporters under Anti Terrorism Act know reason
इमरान खान की बहनों को विरोध-प्रदर्शन करना पड़ा भारी, दर्ज हुआ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत FIR

इमरान खान की बहनों को विरोध-प्रदर्शन करना पड़ा भारी, दर्ज हुआ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत FIR

संक्षेप:

इमरान खान की बहनों अलीमा खान और नूरीन नियाजी के साथ-साथ पार्टी के नेताओं और समर्थकों के खिलाफ रावलपिंडी के सदर बेरोनी पुलिस स्टेशन में आतंकवाद विरोधी कानून की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

Dec 18, 2025 12:27 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान की पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के दर्जनों नेताओं व समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई अडियाला जेल के बाहर मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद की गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने जेल में बंद इमरान खान से उनके रिश्तेदारों और वकीलों की मुलाकात की अनुमति न दिए जाने का विरोध किया था। पुलिस ने प्रदर्शन को अवैध करार देते हुए एफआईआर में राज्य के खिलाफ साजिश, पुलिस पर हमला और धारा 144 के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार, इमरान खान की बहनों अलीमा खान और नूरीन नियाजी के साथ-साथ पार्टी के नेताओं और समर्थकों ( सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा, कासिम खान, आलिया हमजा और राजा नासिर अब्बास ) के खिलाफ रावलपिंडी के सदर बेरोनी पुलिस स्टेशन में आतंकवाद विरोधी कानून की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कथित रूप से राज्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, पुलिस कर्मियों पर हमला करने और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 120 भी लागू की है। इसमें कहा गया है कि कल रात मौके पर कम से कम 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था और एफआईआर में नामजद अपराधों में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। अप्रैल 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद से उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने इमरान खान से मुलाकातों पर बिना पूर्व सूचना के प्रतिबंध लगा रखे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आगंतुक इन मुलाकातों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। गौरतलब है कि इमरान खान से आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी, जब उनकी बहन उजमा खान को उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News Pakistan News Imran Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।