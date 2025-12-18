इमरान खान की बहनों को विरोध-प्रदर्शन करना पड़ा भारी, दर्ज हुआ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत FIR

संक्षेप: इमरान खान की बहनों अलीमा खान और नूरीन नियाजी के साथ-साथ पार्टी के नेताओं और समर्थकों के खिलाफ रावलपिंडी के सदर बेरोनी पुलिस स्टेशन में आतंकवाद विरोधी कानून की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पाकिस्तान की पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के दर्जनों नेताओं व समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई अडियाला जेल के बाहर मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद की गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने जेल में बंद इमरान खान से उनके रिश्तेदारों और वकीलों की मुलाकात की अनुमति न दिए जाने का विरोध किया था। पुलिस ने प्रदर्शन को अवैध करार देते हुए एफआईआर में राज्य के खिलाफ साजिश, पुलिस पर हमला और धारा 144 के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पुलिस के अनुसार, इमरान खान की बहनों अलीमा खान और नूरीन नियाजी के साथ-साथ पार्टी के नेताओं और समर्थकों ( सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा, कासिम खान, आलिया हमजा और राजा नासिर अब्बास ) के खिलाफ रावलपिंडी के सदर बेरोनी पुलिस स्टेशन में आतंकवाद विरोधी कानून की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कथित रूप से राज्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, पुलिस कर्मियों पर हमला करने और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 120 भी लागू की है। इसमें कहा गया है कि कल रात मौके पर कम से कम 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था और एफआईआर में नामजद अपराधों में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।