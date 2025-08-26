Carol Christine Fair uses Indian Slang word for Donald Trump during Interview अमेरिकी एक्सपर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया चू##या, किस बात पर इतना भड़क गईं, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Carol Christine Fair uses Indian Slang word for Donald Trump during Interview

अमेरिकी एक्सपर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया चू##या, किस बात पर इतना भड़क गईं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के देश की महिला एक्सपर्ट ने चू##या बोल दिया। उन्होंने यह बात पाकिस्तानी मूल के एक ब्रिटिश पत्रकार के साथ वीडियो इंटरव्यू के दौरान कही। वह भी एक नहीं, दो बार।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनTue, 26 Aug 2025 07:09 PM
share Share
Follow Us on
अमेरिकी एक्सपर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया चू##या, किस बात पर इतना भड़क गईं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के देश की महिला एक्सपर्ट ने चू##या बोल दिया। उन्होंने यह बात पाकिस्तानी मूल के एक ब्रिटिश पत्रकार के साथ वीडियो इंटरव्यू के दौरान कही। वह भी एक नहीं, दो बार। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला एक्सपर्ट का नाम कैरोल क्रिस्टीन है और वह अमेरिका के राजनीतिक मामलों की जानकार हैं। वहीं, पाकिस्तानी मूल के पत्रकार का नाम मोइद पीरजादा है। इंटरव्यू के दौरान पीरजादा ने कैरोल से राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन पर राय मांगी थी। इसी के जवाब में कैरोल ने इस गाली का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग भी हैरान हैं कि एक अमेरिकी महिला ने हिंदी में गाली कैसे दे दी।

इंटरव्यू लेने वाला भी हैरान
मोइद पीरजादा कैरोल से इंटरव्यू के दौरान अमेरिका, भारत और पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछ रहे थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका नीतियों और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सवाल पूछे। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में कैरोल ने कहा कि छह महीने तो गुजर चुके हैं। लेकिन अभी इस चू##या को चार साल झेलना है। इस जवाब को सुनकर इंटरव्यू ले रहे पीरजादा भी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि हम इस शब्द का इस्तेमाल उर्दू में तो सुनते आए हैं। लेकिन आपने आज इंग्लिश में हो रहे डिस्कशन के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इस कैरोल ने फिर से उस शब्द को दोहराया और कहा कि वह हकीकत में यही हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की भी आलोचना की। कैरोल ने कहा कि दुर्भाग्य ही है कि ट्रंप प्रशासन बहुत से अधिकारी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला कि मुझे पता है कि चार साल बाद मैं इस देश में रह नहीं पाऊंगी।

कहां से सीखा यह शब्द
इंटरव्यू के दौरान पीरजादा ने कैरोल से पूछा कि आखिर उन्होंने यह शब्द सीखा कहां से। उन्होंने पूछा कि क्या यह हिंदी से आया है? इसके जवाब में कैरोल ने बताया कि उन्होंने बहुत सारा वक्त दक्षिण एशिया में बिताया है। उनके दोस्तों में बहुत से लोग भारत और पाकिस्तान से हैं। पंजाब और हैदराबाद के तमाम लोगों से उनकी जान-पहचान है। ऐसे ही लोगों से मिलते-जुलते उन्होंने यह शब्द जान लिया।

अधिकारियों को हटाने की आलोचना
असल में कैरोल अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न विभागों से अधिकारियों को हटाने की आलोचना कर रही थीं। उन्होंने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट से बहुत से लोगों को हटा दिया गया। इसके चलते हमने बहुत से एक्सपर्ट्स को खो दिया है। कैरोल क्रिस्टिन फेयर जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वह राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनकी विशेषज्ञता दक्षिण एशियाई राजनीति और सेना में है। उन्होंने अफगानिस्तान में भी काफी वक्त बिताया है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी सेना और लश्कर-ए-तैयबा पर किताबें लिखी हैं।

Donald Trump World News In Hindi Latest Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।