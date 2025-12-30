क्रेन पहुंचाने के लिए 3 महीने में 37 हजार किमी की यात्रा, चीनी जहाज की ऐसी क्या थी मजबूरी

संक्षेप: यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हिस्सा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के आसपास था। जहाज के कप्तान टाई मैकमाइकल के अनुसार, मोजाम्बिक तट पर 2 सप्ताह और दक्षिण अफ्रीका तट पर 1 हफ्ते इंतजार करना पड़ा।

चीन के कार्गो जहाज झेन हुआ-29 ने एक असाधारण यात्रा पूरी की है। यह शिप शंघाई से 20 जून को रवाना हुआ और 3 महासागरों को पार करते हुए लगभग 37,000 किलोमीटर की दूरी तय कर अक्टूबर में जमैका के किंग्स्टन पोर्ट पर पहुंचा। जहाज पर केवल 5 विशाल शिप-टू-शोर क्रेन लदे थे, जो चीन में बनाए गए थे। इन्हें अमेरिका के गल्फ कोस्ट और जमैका के बंदरगाहों के लिए भेजा गया था। सामान्य तौर पर प्रशांत महासागर और पनामा नहर के रास्ते यह यात्रा 1 महीने में पूरी हो सकती थी, लेकिन क्रेनों के लंबे आर्म्स शिप के किनारों से बाहर निकले होने के कारण पनामा नहर से गुजरना असंभव था। इससे नहर को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए जहाज को दुनिया के चक्कर लगाते हुए लंबा रास्ता अपनाना पड़ा।

यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हिस्सा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के आसपास था। जहाज के कप्तान टाई मैकमाइकल के अनुसार, मोजाम्बिक तट से करीब 2 सप्ताह और दक्षिण अफ्रीका तट से एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वहां 12 फीट ऊंची लहरें थीं। आखिरकार 14 अगस्त को अफ्रीका का घेरा पूरा हुआ और 3 सप्ताह में अटलांटिक महासागर पार कर वेनेजुएला से गुजरते हुए 11 सितंबर को मिसिसिपी के गल्फपोर्ट पहुंचा।