क्रेन पहुंचाने के लिए 3 महीने में 37 हजार किमी की यात्रा, चीनी जहाज की ऐसी क्या थी मजबूरी
यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हिस्सा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के आसपास था। जहाज के कप्तान टाई मैकमाइकल के अनुसार, मोजाम्बिक तट पर 2 सप्ताह और दक्षिण अफ्रीका तट पर 1 हफ्ते इंतजार करना पड़ा।
चीन के कार्गो जहाज झेन हुआ-29 ने एक असाधारण यात्रा पूरी की है। यह शिप शंघाई से 20 जून को रवाना हुआ और 3 महासागरों को पार करते हुए लगभग 37,000 किलोमीटर की दूरी तय कर अक्टूबर में जमैका के किंग्स्टन पोर्ट पर पहुंचा। जहाज पर केवल 5 विशाल शिप-टू-शोर क्रेन लदे थे, जो चीन में बनाए गए थे। इन्हें अमेरिका के गल्फ कोस्ट और जमैका के बंदरगाहों के लिए भेजा गया था। सामान्य तौर पर प्रशांत महासागर और पनामा नहर के रास्ते यह यात्रा 1 महीने में पूरी हो सकती थी, लेकिन क्रेनों के लंबे आर्म्स शिप के किनारों से बाहर निकले होने के कारण पनामा नहर से गुजरना असंभव था। इससे नहर को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए जहाज को दुनिया के चक्कर लगाते हुए लंबा रास्ता अपनाना पड़ा।
यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हिस्सा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के आसपास था। जहाज के कप्तान टाई मैकमाइकल के अनुसार, मोजाम्बिक तट से करीब 2 सप्ताह और दक्षिण अफ्रीका तट से एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वहां 12 फीट ऊंची लहरें थीं। आखिरकार 14 अगस्त को अफ्रीका का घेरा पूरा हुआ और 3 सप्ताह में अटलांटिक महासागर पार कर वेनेजुएला से गुजरते हुए 11 सितंबर को मिसिसिपी के गल्फपोर्ट पहुंचा।
चीन में बने क्रेनों पर निर्भरता
क्रेनों को टेक्सास और जमैका में उतारने के बाद जहाज ने पनामा नहर से छोटा रास्ता पकड़ा। यह शिप 3 दिसंबर को शंघाई वापस लौटा। इस तरह, कुल 6 महीने की परिक्रमा पूरी हुई। यह यात्रा वैश्विक व्यापार में चीन में बने क्रेनों पर निर्भरता को दर्शाती है। अमेरिकी बंदरगाहों में लगभग 80 प्रतिशत शिप-टू-शोर क्रेन चीन के हैं, जिसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं। व्हाइट हाउस अब दूसरे देशों से क्रेन ऑर्डर करने और घरेलू उत्पादन बहाल करने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि, पिछले 20 साल से चीनी क्रेन सबसे सस्ते और आसान विकल्प बने हुए हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।