Car hits pedestrians in Berlin Germany several injured जर्मनी के बर्लिन में कार ने पैदल यात्रियों को कुचला, कई लोग घायल, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Car hits pedestrians in Berlin Germany several injured

जर्मनी के बर्लिन में कार ने पैदल यात्रियों को कुचला, कई लोग घायल

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, गुरुवार को बर्लिन में एक कार ने पैदल यात्रियों के एक समूह को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बर्लिन प्रशासन ने इसे एक दुर्घटना बताया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, बर्लिनThu, 4 Sep 2025 06:25 PM
share Share
Follow Us on
जर्मनी के बर्लिन में कार ने पैदल यात्रियों को कुचला, कई लोग घायल

जर्मनी के बर्लिन में गुरुवार को एक दुखद हादसा हुआ। एक कार ने पैदल चल रहे लोगों के समूह में टक्कर मार दी, जिससे बच्चों सहित कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह बर्लिन कार दुर्घटना एक 'हादसा' थी। आपातकालीन सेवाएं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि, घायलों की स्थिति की गंभीरता और घटना के बारे में अभी तक विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, गुरुवार को बर्लिन में एक कार ने पैदल यात्रियों के एक समूह को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बर्लिन प्रशासन ने इसे एक दुर्घटना बताया है। बर्लिन अग्निशमन विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि घायलों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। बच्चों के साथ मौजूद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

International News International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।