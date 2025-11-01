माफी मांग ली है; टैरिफ विरोधी एड से ट्रंप के भड़कने पर बैकफुट पर आए कनाडाई पीएम कार्नी

संक्षेप: कनाडा के राष्ट्रपति मार्क कार्नी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के भाषण से टैरिफ विरोधी एड बनाने वाले ओंटारियो के कंजर्वेटिव प्रीमियर डग फोर्ड का भी जिक्र किया। कार्नी ने कहा कि मैंने उनसे इसे आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक बयान को कनाडा द्वारा एडिट करके चलाने पर ट्रंप नाराज हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि उन्होंने टैरिफ विरोधी उस ए़ड के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से माफी मांग ली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया-प्रशांत महासागर आर्थिक सहयोग के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू पहुंचे कनाडाई प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से माफी मांग ली थी। राष्ट्रपति नाराज थे, अब जहां तक अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता की बात है, तो जब वह (अमेरिका) तैयार होगा। बातचीत फिर से शुरु हो जाएगी।”

कार्नी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के भाषण से टैरिफ विरोधी एड बनाने वाले ओंटारियो के कंजर्वेटिव प्रीमियर डग फोर्ड का भी जिक्र किया। कार्नी ने कहा, “मैंने उनसे इसे आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया है। मैं उनकी जगह होता तो, मैं ऐसा नहीं करता।” उन्होंने कहा, "कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर मैं ही अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संबंधों के लिए ज़िम्मेदार हूँ... इसलिए चीजें होती रहती हैं। हम अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार करते हैं, और मैंने माफी मांगी है।"

क्या था मामला? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के 1987 में दिए एक भाषण को एडिट करके कनाडा में एड के रूप में चलाया जा रहा था। इस बयान में रीगन विश्व में मुक्त व्यापार, टैरिफ रहित व्यापार की बात कर रहे थे। इस एड के बाहर आने के बाद ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने कनाडा के साथ जारी व्यापार वार्ता को स्थगित कर दिया और इसके साथ ही टैरिफ भी बढ़ा दिया।