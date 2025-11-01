Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Canadian PM Carney says he apologized to US President Donald Trump for anti tariff ads
माफी मांग ली है; टैरिफ विरोधी एड से ट्रंप के भड़कने पर बैकफुट पर आए कनाडाई पीएम कार्नी

माफी मांग ली है; टैरिफ विरोधी एड से ट्रंप के भड़कने पर बैकफुट पर आए कनाडाई पीएम कार्नी

संक्षेप: कनाडा के राष्ट्रपति मार्क कार्नी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के भाषण से टैरिफ विरोधी एड बनाने वाले ओंटारियो के कंजर्वेटिव प्रीमियर डग फोर्ड का भी जिक्र किया। कार्नी ने कहा कि मैंने उनसे इसे आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया है।

Sat, 1 Nov 2025 04:54 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक बयान को कनाडा द्वारा एडिट करके चलाने पर ट्रंप नाराज हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि उन्होंने टैरिफ विरोधी उस ए़ड के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से माफी मांग ली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया-प्रशांत महासागर आर्थिक सहयोग के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू पहुंचे कनाडाई प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से माफी मांग ली थी। राष्ट्रपति नाराज थे, अब जहां तक अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता की बात है, तो जब वह (अमेरिका) तैयार होगा। बातचीत फिर से शुरु हो जाएगी।”

कार्नी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के भाषण से टैरिफ विरोधी एड बनाने वाले ओंटारियो के कंजर्वेटिव प्रीमियर डग फोर्ड का भी जिक्र किया। कार्नी ने कहा, “मैंने उनसे इसे आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया है। मैं उनकी जगह होता तो, मैं ऐसा नहीं करता।” उन्होंने कहा, "कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर मैं ही अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संबंधों के लिए ज़िम्मेदार हूँ... इसलिए चीजें होती रहती हैं। हम अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार करते हैं, और मैंने माफी मांगी है।"

क्या था मामला?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के 1987 में दिए एक भाषण को एडिट करके कनाडा में एड के रूप में चलाया जा रहा था। इस बयान में रीगन विश्व में मुक्त व्यापार, टैरिफ रहित व्यापार की बात कर रहे थे। इस एड के बाहर आने के बाद ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने कनाडा के साथ जारी व्यापार वार्ता को स्थगित कर दिया और इसके साथ ही टैरिफ भी बढ़ा दिया।

इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की थी उन्हें कार्नी की माफी मिल गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात के संकेत नहीं दिए थे कि वह कनाडा के साथ व्यापार वार्ता शुरु करने की इच्छा रखते हैं या नहीं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Donald Trump Canada

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।