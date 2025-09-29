इंडियन्स #@#@... कनाडा में भारतीयों को अवसर देने के ऐलान के बीच भद्दे कमेंट, कार्नी ने की थी घोषणा

कनाडा के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ऐलान किया है कि H-1B वीजा पर अमेरिकी शुल्क बढ़ने की वजह से प्रभावित होने वाले लोगों को कनाडा अवसर देगा। इससे पहले अमेरिका ने H-1B वीजा की आवेदन शुल्क को कई गुना बढ़ा दिया है।

कनाडा की कार्नी सरकार एक तरफ जहां भारत संग संबंधों को बेहतर करने की दिशा में कई कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा में भारतीयों को खिलाफ हेट क्राइम और नस्लवादी घटनाओं की श्रृंखला में इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में यहां एक ग्रैफिटी में भारतीयों के लिए बेहद अभद्र टिप्पणी की गई है। मिसिसागा में बच्चों के एक पार्क के पास 'इंडियन रैट्स' लिखी हुई घृणास्पद ग्रैफिटी मिलने के बाद यहां के भारतीय समुदाय में भारी रोष है। हिंदू समूह कोहना (CoHNA) ने इसे नस्लवाद और हिंदूफोबिया बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है।

कोलिशन का हिंदू का नॉर्थ अमेरिका (Coalition of Hindus of North America - CoHNA) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे नस्लवाद और हिंदूफ़ोबिया के बढ़ते पैटर्न का हिस्सा बताया, जिसका सामना पूरे कनाडा में भारतीय समुदाय कर रहा है। CoHNA ने जोर देकर कहा, “हम मिसिसागा में बच्चों के पार्क के ठीक बगल में 'इंडियन रैट्स' जैसे शब्दों वाली घृणास्पद ग्राफिटी से गहराई से स्तब्ध हैं।”

समूह ने इस बात पर जोर दिया है कि यह ग्रैफिटी एक सार्वजनिक स्थान पर लगाई गई है और यह कोई छोटी घटना नहीं है। CoHNA ने कहा कि यह बढ़ती नफरत का एक सबूत है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। CoHNA ने पील रीजनल पुलिस से इस घटना को हेट क्राइम के तौर पर जांच करने की अपील की। वहीं समूह ने हिंदूफोबिया को नस्लवाद के अलग-अलग रूपों के साथ एक अपराध के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने की मांग भी की।