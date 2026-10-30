आतंकी निज्जर के पुराने सहयोगी की कार में लगा दी आग, कनाडा पुलिस ने भी चेताया
कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के सहयोगी नरिंदर सिंह रंधावा की कार में आग लगा दी गई। वहीं खालिस्तानी संगठन की ही एक बस में स्प्रे पेंट कर दिया गया।
कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के एक सहयोगी नरिंदर सिंह रंधावा की कार में आग लगा दी गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात ब्रिटिश कोलंबिया में नरिंदर सिंह की कार में आग लगी। वहीं 'टीम शहीद निज्जर' की एक बस में भी स्प्रे पेंट कर दिया गया। बता दें कि निज्जर पंजाब के जलंधर का रहने वाला था। 18 जून 2023 को कुछ अज्ञात हमलावरों ने कनाडा में उसकी हत्या करदी थी।
पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजक 45 मिनट पर देखा गया कि एक कार धूंधूं कर जल रही है। वहीं आग लगाने वाला पैदल ही भाग रहा है। पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है लेकिन यह नहीं पता चल पाया है कि किसने और आग क्यों लगाई। इससे पहले रंधावा ने खालिस्तान के समर्थन में एक रैली निकाली थी। पुलिस ने रंधावा को बताया है कि उसकी जान को भी खतरा है।
कनाडा में जनमत संग्रह करवाना चाहते हैं खालिस्तान समर्थक
कनाडा में खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह करवाना चाहते हैं। वहीं भारत सरकार ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने ऐसी बातों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह ''भारत-विरोधी सभी गतिविधियों'' की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। हालांकि, उन्होंने किसी देश या संगठन का नाम नहीं लिया।
कब होना था रेफरेंडम
अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि 19 अक्टूबर को ही खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह करवाने वाले थे। हालांकि उनका यह प्लान फेल हो गया था। यह जनमत संग्रह करवाने में सिख फॉर जस्टिस संगठन अगुआ था।
कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के संबंध खराब हो गए थे। हालांकि कनाडा में मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार फिर दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर हैं। इसी महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन के बीच इन मुद्दों पर बातचीत हुई। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए बातचीत आगे बढ़ाने के प्रयासों का स्वागत किया। इसके साथ ही दोनों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की बढ़ती संभावनाओं पर भी चर्चा की।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें