मेरे देश से निकल जाओ… कनाडा में बुजुर्ग सिख पर नस्लीय कमेंट, बीच रास्ते कर दिया हमला

पुलिस ने बताया कि इस घटना के वीडियो मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन विडियोज में युवक को बार-बार नस्लीय टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है। घटना सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है

हाल ही में कनाडा से नस्लीय भेदभाव का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने एक बुजुर्ग सिख पर ना सिर्फ नस्लीय टिप्पणी की, बल्कि बीच रास्ते हमला भी कर दिया। पुलिस ने इस घटना को नफरत से प्रेरित हमला मानते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना बीते 22 अप्रैल को हुई।

पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग यहां वुडस्टॉक (ओंटारियो) में सड़क किनारे बने रास्ते पर चल रहे थे, तभी एक युवक उनके पास आया और उन्हें धक्का दे दिया। इस दौरान उसने नस्लीय गालियां दीं और कहा—“मेरे देश से बाहर निकल जाओ।” पुलिस ने बताया कि युवक ने पीड़ित को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि, इस हमले में बुजुर्ग को कोई शारीरिक चोट नहीं आई। जांच में यह सामने आया कि हमला बिना किसी उकसावे के किया गया था।

घटना के बाद आरोपी युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है और उसकी जमानत पर सुनवाई होनी है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें युवक बार-बार नस्लीय टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रहा है, “तुम यहां के नहीं हो, मेरे देश से बाहर निकल जाओ।”