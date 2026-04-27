मेरे देश से निकल जाओ… कनाडा में बुजुर्ग सिख पर नस्लीय कमेंट, बीच रास्ते कर दिया हमला
पुलिस ने बताया कि इस घटना के वीडियो मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन विडियोज में युवक को बार-बार नस्लीय टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है। घटना सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है
हाल ही में कनाडा से नस्लीय भेदभाव का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने एक बुजुर्ग सिख पर ना सिर्फ नस्लीय टिप्पणी की, बल्कि बीच रास्ते हमला भी कर दिया। पुलिस ने इस घटना को नफरत से प्रेरित हमला मानते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना बीते 22 अप्रैल को हुई।
पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग यहां वुडस्टॉक (ओंटारियो) में सड़क किनारे बने रास्ते पर चल रहे थे, तभी एक युवक उनके पास आया और उन्हें धक्का दे दिया। इस दौरान उसने नस्लीय गालियां दीं और कहा—“मेरे देश से बाहर निकल जाओ।” पुलिस ने बताया कि युवक ने पीड़ित को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि, इस हमले में बुजुर्ग को कोई शारीरिक चोट नहीं आई। जांच में यह सामने आया कि हमला बिना किसी उकसावे के किया गया था।
घटना के बाद आरोपी युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है और उसकी जमानत पर सुनवाई होनी है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें युवक बार-बार नस्लीय टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रहा है, “तुम यहां के नहीं हो, मेरे देश से बाहर निकल जाओ।”
पुलिस ने कहा कि ऐसे नफरत भरे अपराधों की कोई जगह नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी इस तरह की घटना देखे या उसके साथ ऐसा हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। वहीं विश्व सिख संगठन ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है और इसे अस्वीकार्य बताया है। संगठन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं और इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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