बेहद पॉपुलर हुए जोहरान ममदानी, लेकिन नहीं लड़ सकते US राष्ट्रपति का चुनाव; जन्म स्थान बना बाधा

कल रात जब न्यूयॉर्क सिटी के चुनाव परिणाम घोषित हुए, तो ब्रुकलिन की सड़कों पर जश्न का माहौल था। 34 साल के जोहरान ममदानी ने न सिर्फ पूर्व गवर्नर एंड्र्यू क्यूमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा को हराया, बल्कि अमेरिकी राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी। एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, मुस्लिम इमिग्रेंट और टिकटॉक स्टार- ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर बन चुके हैं। एक सदी से ज्यादा समय बाद शहर के सबसे युवा और पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर उनकी जीत ने पूरे देश को चौंका दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युवा लीडर डोनाल्ड ट्रंप को सीधी टक्कर दे पाएगा? और अगर हां, तो राष्ट्रपति चुनाव में क्यों नहीं लड़ सकते? चलिए, इस पूरी कहानी को समझते हैं।

जोहरान ममदानी कौन हैं? एक छोटी सी बैकस्टोरी जोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उनके पिता महमूद ममदानी एक मशहूर पोस्ट-कॉलोनियल थिंकर और बड़े विद्वान हैं, जबकि मां मीरा नायर बॉलीवुड की जानी-मानी फिल्ममेकर हैं। जोहरान उनके इकलौते बेटे हैं। जब वो सिर्फ 5 साल के थे, तो परिवार दक्षिण अफ्रीका चला गया और दो साल बाद- यानी 7 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क आ गए।

न्यूयॉर्क ने जोहरान को अपनाया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जड़ें नहीं भूलीं। ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से ग्रेजुएट होने के बाद, उन्होंने बोवॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में वो स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन के को-फाउंडर बने और इजरायल के बहिष्कार की वकालत की। ग्रेजुएशन के बाद, उन्होंने हाउसिंग काउंसलर का काम किया, जहां गरीबों को फोरक्लोजर (घर छिनने) से बचाने में मदद की। 2020 में, 28 साल की उम्र में, वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए- क्वींस के 36वें डिस्ट्रिक्ट से। वहां उन्होंने रेंट कंट्रोल, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन न्यू डील जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई।

2025 के मेयर चुनाव में ममदानी ने 'अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस' को अपना मुख्य हथियार बनाया। उनका वादा था: किराया फ्रीज, यूनिवर्सल चाइल्डकेयर, लेबर प्रोटेक्शन बढ़ाना और भ्रष्टाचार खत्म करना। टिकटॉक पर उनके वीडियो वायरल हुए- युवा वोटर्स ने उन्हें 'जेनरेशनल शिफ्ट' का चेहरा माना। नतीजा? 50% से ज्यादा वोटों से जीत। जैसा कि उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा, "मैं युवा हूं, मुस्लिम हूं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। और सबसे बड़ा गुनाह? मैं इन सबके लिए माफी नहीं मांगूंगा।"

ट्रंप को टक्कर: 'टर्न द वॉल्यूम अप' का मतलब क्या? 4 नवंबर की रात, जब ममदानी की जीत पक्की हुई, तो उन्होंने अपनी स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप को सीधा निशाना बनाया। ट्रंप खुद न्यूयॉर्क के बेटे हैं और राष्ट्रपति के तौर पर दोबारा चुने गए हैं। उन्होंने चुनाव से पहले ममदानी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर ममदानी जीत गए, तो फेडरल फंडिंग कट कर देंगे, ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) को शहर में भेजेंगे, और यहां तक कि ममदानी को गिरफ्तार या डिपोर्ट करने की धमकी दी। ट्रंप ने एंड्र्यू क्यूमो को बाहरी तौर पर एंडोर्स किया और कहा कि कम्युनिस्ट न्यूयॉर्क चला रहा होगा, तो पैसे बर्बाद होंगे।

ममदानी ने जवाब में क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर किसी तानाशाह को डराना हो, तो उसके पावर की जड़ें उखाड़ दो। ये सिर्फ ट्रंप को रोकने का तरीका नहीं, बल्कि अगले (तानाशाह) को रोकने का भी तरीका है। फिर, भीड़ की तालियों के बीच उन्होंने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप, तुम देख रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए चार शब्द हैं: टर्न द वॉल्यूम अप!" (अर्थात, आवाज और तेज करो)। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ममदानी ने वादा किया कि न्यूयॉर्क 'सैंक्चुअरी सिटी' बना रहेगा- जहां इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा।

राष्ट्रपति चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? जन्मस्थान की वो पुरानी दीवार अब सबसे बड़ा ट्विस्ट: ममदानी ट्रंप को लोकल लेवल पर टक्कर दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना? वो संभव नहीं है। क्यों? अमेरिकी संविधान के आर्टिकल II, सेक्शन 1 में साफ लिखा है- राष्ट्रपति पद के लिए योग्य सिर्फ वो व्यक्ति हो सकता है जो नैचुरल-बॉर्न सिटिजन हो। मतलब, जन्म से अमेरिकी नागरिक हो। या तो अमेरिका में जन्मा हो, या कम से कम एक पैरेंट अमेरिकी नागरिक हो।

ममदानी का केस? वो युगांडा में पैदा हुए और उनके माता-पिता उस वक्त अमेरिकी नागरिक नहीं थे। 2018 में ही उन्हें नैचुरलाइज्ड सिटिजनशिप मिली। ये नियम पुराना है- 1787 से चला आ रहा। इसका मकसद था विदेशी प्रभाव से बचना। लेकिन ये कई टैलेंटेड लोगों को रोक चुका है:

अर्नोल्ड श्वार्जनेगर: ऑस्ट्रिया में पैदा, कैलिफोर्निया के गवर्नर बने, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं।

एलन मस्क: साउथ अफ्रीका में जन्मे, अमेरिका के सबसे अमीर आदमी, लेकिन वाइट हाउस नहीं।

जेनिफर ग्रैनहोम: कनाडा में पैदा, मिशिगन की गवर्नर, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए अयोग्य।