ट्रंप का ‘सेकेंड हैंड’ नोबेल पुरस्कार कितना लीगल? मचाडो के दान पर कमेटी ने बताए नियम

वाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान माचाडो ने उन्हें अपना मेडल सौंपा। इस पर नोबेल कमेटी ने कहा कि विजेता मेडल, डिप्लोमा या पुरस्कार राशि को किसी को भी दे सकता है, बेच सकता है या दान कर सकता है।

Jan 17, 2026 10:47 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो द्वारा अपना 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मेडल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेंट करने के बाद एक अनोखा विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना के बाद ओस्लो स्थित नोबेल कमेटी को आधिकारिक बयान जारी कर यह स्पष्ट करना पड़ा कि नोबेल पुरस्कार का 'सम्मान' किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है।

वाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान माचाडो ने उन्हें अपना मेडल सौंपा। इस पर नोबेल कमेटी ने कहा कि विजेता मेडल, डिप्लोमा या पुरस्कार राशि को किसी को भी दे सकता है, बेच सकता है या दान कर सकता है। कमेटी ने कहा, "मेडल या डिप्लोमा का क्या होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इतिहास में पुरस्कार के आधिकारिक प्राप्तकर्ता के रूप में मूल विजेता माचाडो का नाम ही दर्ज रहेगा।" नोबेल पुरस्कार को न तो किसी और के साथ साझा किया जा सकता है और न ही इसे आधिकारिक तौर पर किसी और के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है।

माचाडो ने क्यों दिया मेडल?

मारिया कोरीना माचाडो ने वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सत्ता के पतन और वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए ट्रंप के अद्वितीय समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह मेडल उन्हें दिया। उन्होंने इसे वेनेजुएला के लोगों की ओर से 'सम्मान का प्रतीक' बताया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस भेंट को सहर्ष स्वीकार किया और सोशल मीडिया में लिखा, "यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मारिया एक अद्भुत महिला हैं जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। उन्होंने अपने काम के प्रति सम्मान के रूप में मुझे अपना नोबेल मेडल दिया है। यह आपसी सम्मान का एक शानदार संकेत है।"

वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव के लिए उनके अथक संघर्ष के लिए मचाडो को यह पुरस्कार मिला था। ट्रंप ने खुद पिछले साल नोबेल पुरस्कार के लिए भारी लॉबिंग की थी, लेकिन कमेटी ने माचाडो को चुना था।

