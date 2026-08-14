Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के ‘इस्लामिक नाटो’ वाले सपने में कितना दम? एक्सपर्ट ने बता दी हकीकत

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

खबर है कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर को इस संगठन में बड़ा रोल मिल सकता है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक मुनीर 'इस्लामिक नाटो' के कमांडर की भूमिका में नजर आ सकते हैं।

पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के ‘इस्लामिक नाटो’ वाले सपने में कितना दम? एक्सपर्ट ने बता दी हकीकत
किसी भी देश पर हमले को तीनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा

पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब में हाल ही में एक अहम रक्षा समझौता किया है। सऊदी के मक्का में जुटे तीनों देशों के शीर्ष नेताओं ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। मक्का पैक्ट की सबसे अहम बात यह है कि इसके तहत किसी भी देश पर हमले को तीनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इस प्रावधान की वजह से इसकी तुलना पश्चिमी देशों के रक्षा समझौते नाटो से हो रही है। हालांकि विशेषज्ञों की राय कुछ और ही है।

बता दें कि इससे पहले तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा था कि मक्का रक्षा समझौता तकनीकी रूप से पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नाटो के आर्टिकल 5 जैसा ही है। नाटो के आर्टिकल 5 की तरह इस समझौते का मतलब भी यह है कि अगर तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।

ये भी पढ़ें:3 सुन्नी देशों को पड़ी इस्लामिक नाटो बनाने की जरूरत? क्या हो भारत का अगला कदम

तुर्की रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस समझौते के तहत तीनों देश अपनी आर्मी, नेवी और वायु सेना को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। वहीं गठबंधन को संचालित करने के लिए सऊदी अरब में एक 'जनरल सेक्रेटेरिएट' भी स्थापित किया जाएगा, जो रणनीतिक और सैन्य स्तर पर साझेदारी सुनिश्चित करेगा। तुर्की ने कहा है कि इस गठबंधन का मकसद केवल एक-दूसरे को हथियार बेचना नहीं, बल्कि साथ मिलकर तकनीक का विकास और उत्पादन भी करना है।

ये भी पढ़ें:48 घंटे में फूटा इस्लामिक नाटो का गुब्बारा: सऊदी को बचाने नहीं आए पाक और तुर्की

'इस्लामिक नाटो' के सपने में कितना दम?

हालांकि कागजी दावों और राजनीतिक बयानों के बावजूद, कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस गठबंधन को 'नाटो' का दर्जा देना जल्दबाजी होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि इन देशों में तालमेल की भारी कमी है। एक तरफ जहां तुर्की खुद नाटो का सदस्य है और उसी मानक के हथियार इस्तेमाल करता है, वहीं पाकिस्तान मुख्य रूप से चीनी तकनीक पर निर्भर है। दूसरी ओर, सऊदी अरब रक्षा जरूरतों के लिए काफी हद तक अमेरिकी हथियारों पर निर्भर है। तक्षशिला संस्थान की शोधकर्ता ऐश्वर्या सोनावणे ने फर्स्टपोस्ट से कहा कि तीनों देशों के पास नाटो जैसा संस्थागत ढांचा और एक-दूसरे के हथियारों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता फिलहाल नहीं है। ऐसे में नाटो का सपना फिलहाल काफी दूर है।

ये भी पढ़ें:अमेरिका की चाल है इस्लामिक नाटो? मक्का समझौते में अभी कई देशों की होगी एंट्री

आसिम मुनीर बनेंगे कमांडर?

इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस समूह में नदी जिम्मेदारी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर जल्द ही 'इस्लामिक नाटो' के कमांडर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' को चलाने वाली गवर्निंग बॉडी में तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के साथ-साथ तीनों देशों के सेना प्रमुख भी शामिल होंगे।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Pakistan Saudi Arabia Turkey

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।