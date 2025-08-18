कैंब्रिज डिक्शनरी में शामिल हुए 6 हजार नए शब्द, स्किबिडी और ट्रैडवाइफ भी जुड़े, जानें मतलब
कैंब्रिज डिक्शनरी ने इस साल अपने शब्दकोश में 6 हजार से अधिक नए शब्द जोड़े हैं, जिनमें सोशल मीडिया पर लोकप्रिय स्लैंग टर्म जैसे स्किबिडी (Skibidi) और ट्रैडवाइफ (Traditional Wife) शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शब्दकोश कैंब्रिज डिक्शनरी है। इसके लेक्सिकल प्रोग्राम मैनेजर कॉलिन मैकिन्टॉश ने कहा कि इंटरनेट कल्चर अंग्रेजी भाषा को बदल रहा है। यह प्रक्रिया देखना और शब्दकोश में शामिल करना आकर्षक है।
स्किबिडी एक बेतुका शब्द है, जिसे यूट्यूब एनिमेटेड सीरीज बनाने वालों ने गढ़ा। इसका इस्तेमाल कूल या खराब के अर्थ में किया जा सकता है। मजाक के तौर पर बिना किसी विशेष अर्थ के भी यह इस्तेमाल होता है। इसके अलावा, ट्रैडवाइफ शब्द भी जोड़ा गया है जो एक ऐसी विवाहित महिला को दर्शाता है जो खाना बनाती है, घर संभालती है। साथ ही, सोशल मीडिया पर अपनी जीवनशैली साझा करती है। डिलूलू (delulu) शब्द डिल्यूजनल का छोड़ा रूप है। इसका अर्थ है ऐसी चीजों पर विश्वास करना जो वास्तविक नहीं हैं।
माउस जिगलर जैसे नए शब्द भी शामिल
कोरोना महामारी के बाद रिमोट वर्किंग में बढ़ोतरी हुई। इसके कारण माउस जिगलर जैसे नए शब्द को शामिल किया गया। यह ऐसा उपकरण या सॉफ्टवेयर है, जो ये दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है कि आप काम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में आप काम नहीं कर रहे होते। इसके अलावा, पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण फॉरएवर केमिकल शब्द को भी जोड़ा गया है, जो उन हानिकारक रसायनों को दर्शाता है जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। मालूम हो कि कैंब्रिज डिक्शनरी 2 अरब से अधिक शब्दों का डेटाबेस है।
