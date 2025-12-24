जंग के बीच इस देश में भगवान विष्णु की मूर्ति पर चलाई गई बुलडोजर, भारत ने जताया सख्त विरोध

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक 2014 में बनाई गई भगवान विष्णु की इस मूर्ति को थाई सेना के इंजीनियरों ने बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

एशिया के दो देशों में जारी जंग के बीच भगवान विष्णु की एक मूर्ति को बुलडोजर से गिराए जाने का वीडियो सामने आने के बाद भारत ने घटना की कड़ी निंदा की है। दरअसल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, थाइलैंड और कंबोडिया के बीच बीते कई हफ्तों से जंग जारी है। बीते आठ दिसंबर से शुरू हुई इस जंग में अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 8 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। अब कंबोडिया ने थाइलैंड पर विवादित सीमा क्षेत्र में एक हिंदू प्रतिमा को गिराने का आरोप लगाया है। वहीं भारत ने सीमा विवाद से प्रभावित इलाके में हिंदू देवता की मूर्ति तोड़े जाने को हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कार्रवाई करार देते हुए दोनों देशों से विरासत को नुकसान ना पहुंचाने की अपील की है और बातचीत के जरिए विवादों का समाधान करने को कहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हिंदू देवता की मूर्ति तोड़े जाने के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में बुधवार को कहा कि ऐसे अपमानजनक कृत्यों से हिंदू देवता को दुनिया भर में मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा," हमने हाल ही में बनी एक हिंदू धार्मिक देवता की मूर्ति को तोड़े जाने की खबरें देखी हैं, जो थाई-कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित इलाके में स्थित है। हिंदू और बौद्ध देवताओं को पूरे क्षेत्र में लोग हमारी साझा सभ्यतागत विरासत के हिस्से के रूप में बहुत सम्मान देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इलाके पर दावों के बावजूद, ऐसी घटनाओं से दुनिया भर के मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए।"

भारत ने की अपील भारत ने आगे विरासत को नुकसान ना पहुंचाने का आग्रह करते हुए विवादों का समाधान बातचीत से करने को कहा। प्रवक्ता ने कहा, "हम एक बार फिर दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति पर लौटने, शांति बहाल करने और जान-माल और विरासत को किसी भी और नुकसान से बचने का आग्रह करते हैं।"

किसने गिराई मूर्ति? कंबोडिया के मुताबिक थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया की सीमा में घुसकर विष्णु भगवान की मूर्ति को तोड़ा है। मूर्ति को तोड़े जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की जा रही है। सीमा से सटे प्रीह विहेयर प्रांत के सरकारी प्रवक्ता किम चानपन्हा ने एएफपी को बताया कि यह मूर्ति अन सेस इलाके में कंबोडिया की सीमा के भीतर स्थित थी। किम चानपन्हा ने कहा है कि मूर्ति को थाईलैंड की सीमा से करीब 100 मीटर अंदर गिराया गया। कंबोडिया ने प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किए जाने की कड़ी निंदा है। वहीं इस मामले पर थाई सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

क्यों भड़की हिंसा? दोनों देश एक-दूसरे पर ताजा संघर्ष भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। कंबोडिया का कहना है कि झड़पों के दौरान थाई सेना ने सीमा क्षेत्र में मौजूद मंदिरों के खंडहरों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया ने सदियों पुराने पत्थर के मंदिरों के आसपास सैनिक तैनात किए थे। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच यह सीमा विवाद औपनिवेशिक काल में खींची गई 800 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा और सीमा पर मौजूद प्राचीन मंदिरों के अवशेषों को लेकर है।