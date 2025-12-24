Hindustan Hindi News
जंग के बीच इस देश में भगवान विष्णु की मूर्ति पर चलाई गई बुलडोजर, भारत ने जताया सख्त विरोध

संक्षेप:

जानकारी के मुताबिक 2014 में बनाई गई भगवान विष्णु की इस मूर्ति को थाई सेना के इंजीनियरों ने बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

Dec 24, 2025 09:34 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
एशिया के दो देशों में जारी जंग के बीच भगवान विष्णु की एक मूर्ति को बुलडोजर से गिराए जाने का वीडियो सामने आने के बाद भारत ने घटना की कड़ी निंदा की है। दरअसल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, थाइलैंड और कंबोडिया के बीच बीते कई हफ्तों से जंग जारी है। बीते आठ दिसंबर से शुरू हुई इस जंग में अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 8 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। अब कंबोडिया ने थाइलैंड पर विवादित सीमा क्षेत्र में एक हिंदू प्रतिमा को गिराने का आरोप लगाया है। वहीं भारत ने सीमा विवाद से प्रभावित इलाके में हिंदू देवता की मूर्ति तोड़े जाने को हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कार्रवाई करार देते हुए दोनों देशों से विरासत को नुकसान ना पहुंचाने की अपील की है और बातचीत के जरिए विवादों का समाधान करने को कहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हिंदू देवता की मूर्ति तोड़े जाने के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में बुधवार को कहा कि ऐसे अपमानजनक कृत्यों से हिंदू देवता को दुनिया भर में मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा," हमने हाल ही में बनी एक हिंदू धार्मिक देवता की मूर्ति को तोड़े जाने की खबरें देखी हैं, जो थाई-कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित इलाके में स्थित है। हिंदू और बौद्ध देवताओं को पूरे क्षेत्र में लोग हमारी साझा सभ्यतागत विरासत के हिस्से के रूप में बहुत सम्मान देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इलाके पर दावों के बावजूद, ऐसी घटनाओं से दुनिया भर के मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए।"

भारत ने की अपील

भारत ने आगे विरासत को नुकसान ना पहुंचाने का आग्रह करते हुए विवादों का समाधान बातचीत से करने को कहा। प्रवक्ता ने कहा, "हम एक बार फिर दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति पर लौटने, शांति बहाल करने और जान-माल और विरासत को किसी भी और नुकसान से बचने का आग्रह करते हैं।"

किसने गिराई मूर्ति?

कंबोडिया के मुताबिक थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया की सीमा में घुसकर विष्णु भगवान की मूर्ति को तोड़ा है। मूर्ति को तोड़े जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की जा रही है। सीमा से सटे प्रीह विहेयर प्रांत के सरकारी प्रवक्ता किम चानपन्हा ने एएफपी को बताया कि यह मूर्ति अन सेस इलाके में कंबोडिया की सीमा के भीतर स्थित थी। किम चानपन्हा ने कहा है कि मूर्ति को थाईलैंड की सीमा से करीब 100 मीटर अंदर गिराया गया। कंबोडिया ने प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किए जाने की कड़ी निंदा है। वहीं इस मामले पर थाई सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

क्यों भड़की हिंसा?

दोनों देश एक-दूसरे पर ताजा संघर्ष भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। कंबोडिया का कहना है कि झड़पों के दौरान थाई सेना ने सीमा क्षेत्र में मौजूद मंदिरों के खंडहरों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया ने सदियों पुराने पत्थर के मंदिरों के आसपास सैनिक तैनात किए थे। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच यह सीमा विवाद औपनिवेशिक काल में खींची गई 800 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा और सीमा पर मौजूद प्राचीन मंदिरों के अवशेषों को लेकर है।

भारत ने जताई थी चिंता

इस महीने की शुरुआत में भारत ने थाई-कंबोडिया सीमा के पास स्थित 12वीं सदी के शिव मंदिर प्रीह विहेयर से जुड़े संरक्षण ढांचे को नुकसान पहुंचने का मुद्दा उठाया था। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत ने कहा है कि इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सुरक्षा बेहद जरूरी है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
