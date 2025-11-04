हमास से जुड़े संगठन से फंडिंग, पाकिस्तानी संगठन का समर्थन; जोहरान ममदानी पर सनसनीखेज आरोप

संक्षेप: फिलिस्तीनी-अमेरिकी कार्यकर्ता लिंडा सरसूर ने सनसनीखेज दावा किया है। दावे के अनुसार, काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशन्स (CAIR) ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव के प्रमुख डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी के अभियान को मुख्य रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की।

फिलिस्तीनी-अमेरिकी कार्यकर्ता लिंडा सरसूर ने सनसनीखेज दावा किया है। दावे के अनुसार, काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशन्स (CAIR) ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव के प्रमुख डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी के अभियान को मुख्य रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की। युगांडा में जन्मे ममदानी वर्तमान में चुनावी दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। बता दें कि जोहरान ममदानी का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो तथा रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार कर्टिस स्लिवा से है। चुनाव परिणाम 4 नवंबर को सामने आएंगे।

इधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के मतदाताओं को चेतावनी दी है कि यदि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ममदानी विजयी हो जाते हैं, तो शहर में पूर्ण आर्थिक-सामाजिक अराजकता छा जाएगी और इसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुओमो को इस पद के लिए अपना समर्थन घोषित किया है। ट्रंप ने चुनाव की पूर्व संध्या पर सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर यह भी ऐलान किया कि ममदानी यदि मेयर बनते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर को संघीय फंडिंग न्यूनतम स्तर पर सीमित कर दी जाएगी।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में क्या? न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, जून में हुए मेयर पद के प्राथमिक चुनाव के दौरान ममदानी को एक कट्टरपंथी पाकिस्तानी मार्क्सवादी संगठन से महत्वपूर्ण सहयोग मिला। डेमोक्रेट उम्मीदवार की राजनीतिक मार्गदर्शक सरसूर ने खुलासा किया कि हमास से कथित रूप से जुड़े एक संगठन से भारी धनराशि प्राप्त हुई। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तानी मूल के मतदाताओं की संख्या में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बांग्लादेशी मतदाताओं ने 2021 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक भागीदारी दर्ज की। इसी कारण ममदानी ने तीसरे दौर की रैंक-चॉइस वोटिंग में पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो को 573,169 वोटों के मुकाबले 443,229 वोटों से करारी शिकस्त दी।

रिपोर्ट से पता चला है कि आप्रवासी अधिकार संगठन 'देसीस राइजिंग अप एंड मूविंग' (DRUM) और इसकी राजनीतिक शाखा 'DRUM बीट्स' ने क्वींस और आसपास के क्षेत्रों में बांग्लादेशी तथा पाकिस्तानी समुदायों के बीच अभूतपूर्व स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। DRUM का दावा है कि उसने 1,50,000 से अधिक दक्षिण एशियाई और इंडो-कैरेबियाई मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में सहायता की।

हकूके-खल्क पार्टी से जुड़े व्यक्तियों की पहचान न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस ऑपरेशन के पीछे पाकिस्तान स्थित कट्टरपंथी समाजवादी पार्टी 'हकूके-खल्क पार्टी' (HKP) से जुड़े कई व्यक्तियों की पहचान की है। HKP एक उग्रवादी समाजवादी आंदोलन है, जिसकी स्थापना कैम्ब्रिज-शिक्षित पाकिस्तानी इतिहासकार अम्मार अली जान और अनुभवी वामपंथी नेता फारूक तारिक ने की थी। इनमें शामिल प्रमुख नाम- रजा गिलानी (पत्रकार और आयोजक), मोहिबा अहमद (सामुदायिक आयोजक), और जाहिद अली (पीएचडी छात्र) है। ये सभी DRUM के अभियान में सक्रिय हैं और HKP के सोशल मीडिया पोस्ट या सर्कल में भी दिखाई देते हैं।