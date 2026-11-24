UAE के रास अल खैमाह में बस-ट्रक टक्कर: भारतीयों समेत 13 की मौत, 14 घायल
संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में मंगलवार को हुई एक सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रास अल खैमाह में मंगलवार तड़के हुई एक सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इसकी पुष्टि की है और परिवारों से संपर्क कर मदद शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि इस हादसे में कितने भारतीय मारे गए या घायल हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
कैसे हुआ हादसा?
यूएई के गृह मंत्रालय और रास अल खैमाह पुलिस के अनुसार, हादसा अल वतन रोड (साउथर्न रिंग रोड क्षेत्र) पर हुआ। एक यात्री बस, जिसमें 41 लोग सवार थे, सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में खराबी आ गई थी, जिस कारण वह सड़क किनारे खड़ा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोग मौके पर ही जान गंवा बैठे। शुरुआत में 11 लोगों की मौत की खबर आई थी। बाद में अस्पताल में गंभीर रूप से घायल दो और लोगों की मौत हो गई, जिससे कुल मौतों की संख्या 13 हो गई। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज चल रहा है।
क्या बोला भारतीय दूतावास?
वहीं, दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रास अल खैमाह में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों की जान चली गई है। दूतावास ने आगे कहा कि वह पीड़ित परिवार के संपर्क में है और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव मदद देने का काम कर रहा है। आगे बताया कि मदद के लिए 24 घंटे का टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 800-46342 जारी किया गया है।
फुजैराह हादसे के कुछ दिनों बाद यह घटना
बता दें कि यह हादसा यूएई में हाल ही में हुए एक और बड़े सड़क हादसे के कुछ दिनों बाद हुआ है। फुजैराह में 13 नवंबर के आसपास कई गाड़ियों की टक्कर में 14 लोगों की मौत हो गई थी। उनमें 4 भारतीय भी शामिल थे। उस दुर्घटना में ट्रकों समेत कुल 23 गाड़ियां शामिल थीं और 30 लोग घायल हुए थे। घायलों में 7 भारतीय नागरिकों के साथ-साथ यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, मिस्र, ओमान और ब्राजील के लोग भी थे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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