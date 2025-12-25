अल्पसंख्यकों को जिंदा जला रहे... क्या राष्ट्रपिता ने ऐसे बांग्लादेश का सपना देखा था? खूब बरसीं शेख हसीना

संक्षेप: शेख हसीना का यह संबोधन ऐसे समय में आया है जब मैमनसिंह में एक फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास की भीड़ ने ईशनिंदा का आरोप लगाकर लिंचिंग में हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्रिसमस के मौके पर मौजूदा यूनुस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने नवीनतम संबोधन में कहा कि मौजूदा सत्ताधारी समूह ने ना सिर्फ गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिया हैबल्कि उसके शासनकाल में अल्पसंख्यकों पर अकल्पनीय अत्याचार किए जा रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर, हसीना ने नागरिकों को बधाई देते हुए अपने भाषण की शुरुआत की और उन्हें याद दिलाया कि अतीत में बांग्लादेश हमेशा "सांप्रदायिक सद्भाव का एक चमकता हुआ उदाहरण" रहा है।

हसीना ने याद करते हुए कहा, "राष्ट्रपिता ने एक गैर-सांप्रदायिक बांग्लादेश का सपना देखा था। बांग्लादेश अवामी लीग ने उस सपने को साकार करने के लिए सभी धर्मों के लोगों के सुचारू जीवन को सुनिश्चित किया है।" हालांकि, मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्ता समूह सभी धर्मों और समुदायों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज गैर-मुस्लिम समुदायों को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और अल्पसंखयकों को जिंदा जलाया जा रहा है।

अंधेरा के बाद रोशनी जरूर आएगी शेख हसीना का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में मयमनसिंह में एक कपड़ा मिल कर्मचारी और हिन्दू युवक दीपू चंद्र दास की ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। अपने भाषण में शेख हसीना ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने यह कहते हुए भाषण समाप्त किया कि उन्हें विश्वास है कि बांग्लादेश के लोग इस मुश्किल समय को जारी नहीं रहने देंगे और क्रिसमस का संदेश आपसी भाईचारे को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, “अंधेरा के बाद रोशनी जरूर आएगी।”