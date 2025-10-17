कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हुई फायरिंग, शूटर ने लॉरेंस बिश्नोई का लिया नाम

संक्षेप: इससे पहले, 10 जुलाई और 7 अगस्त को भी कैफे में गोलीबारी हुई थी, जिसमें खिड़कियां टूट गई थीं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई थी। हाल ही में सरे की मेयर ब्रेंडा लॉक के कैफे का दौरा करने के बाद कैफे को फिर से खोल दिया गया।

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के कनाडा के सरे स्थित कैफे पर बीते तीन महीने में तीसरी बार फायरिंग की घटना हुई है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो महज तीन सेकंड का है। इतने ही समय में कई राउंड गोली चल गई। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है।

वायरल वीडियो में साफ-साफ दिखता है कि एक शूटर कैफे के शीशे पर फायरिंग करता है। इस समय वह गाड़ी में ही मौजूद था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया में कुलवीर सिद्धू के नाम से एक पोस्ट शेयर किया गया। प्रोफाइल में लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर दिख रही है। वायरल पोस्ट में कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लन ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। इसमें 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह' के नारे भी लिए हुए हैं।

पोस्ट में लिखा है, 'आज सरे स्थित कैप्स कैफे में हुई गोलीबारी में मैं, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लन शामिल थे। हमें आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। जो लोग हमारे कर्जदार हैं या हमें धोखा दे रहे हैं, उन्हें चेतावनी दी जाएगी। बॉलीवुड के जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं उन्हें भी तैयार रहना चाहिए। गोलियां कहीं से भी आ सकती हैं।" यह भी कहा गया कि लोगों को उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनसे उन्हें दिक्कत है।