Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Buddha Air flight skids off runway during landing at Nepal Bhadrapur airport weather
नेपाल में बुद्धा एयर की फ्लाइट रनवे से फिसली, 51 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे सवार

नेपाल में बुद्धा एयर की फ्लाइट रनवे से फिसली, 51 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे सवार

संक्षेप:

यह घटना नेपाल में विमानन सुरक्षा पर फिर से सवाल उठाती है, क्योंकि हाल के वर्षों में यहां कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। जुलाई 2024 में सौर्या एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू से टेकऑफ के बाद क्रैश हो गया था, जिसमें 18 की मौत हुई।

Jan 03, 2026 09:26 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नेपाल के भद्रपुर एयरपोर्ट पर बुद्धा एयर की फ्लाइट रनवे से फिसल गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी यात्री व क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। शुक्रवार देर रात काठमांडू से भद्रपुर जा रही बुद्धा एयर की फ्लाइट नंबर 901 (एयरक्राफ्ट 9N-AMF) लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर निकल गई। इस विमान में 51 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। नेपाल पुलिस और एयरलाइन के अनुसार, हादसे में किसी को चोट नहीं आई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फ्लाइट शाम 8:23 बजे काठमांडू से रवाना हुई थी और भद्रपुर में लैंडिंग के समय यह घटना हुई। विमान रनवे के किनारे घास वाले क्षेत्र में रुक गया, जिससे मामूली नुकसान हुआ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:'अमेरिकी सैन्य अड्डे हमारे टारगेट होंगे', ट्रंप की धमकी पर ईरान भी अड़ गया

एयरलाइन ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से बाहर हो गया, लेकिन सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। नेपाल पुलिस ने भी पुष्टि की कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। बुद्धा एयर ने काठमांडू से तकनीकी और राहत टीम दूसरे विमान से भद्रपुर भेजी है, जो स्थिति का आकलन करेगी। यह फ्लाइट भद्रपुर में रात भर रुकने वाली थी और अगली सुबह काठमांडू वापस लौटने वाली थी। जांच के बाद आगे की जानकारी सामने आएगी।

नेपाल में विमानन सुरक्षा पर फिर से सवाल

यह घटना नेपाल में विमानन सुरक्षा पर फिर से सवाल उठाती है, क्योंकि हाल के वर्षों में यहां कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। जुलाई 2024 में सौर्या एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू से टेकऑफ के बाद क्रैश हो गया था, जिसमें 19 में से 18 लोगों की मौत हो गई थी। भद्रपुर जैसे छोटे एयरपोर्ट्स पर रनवे की स्थिति और मौसम जैसे कारक अक्सर चुनौतीपूर्ण रहते हैं। शुक्र है कि इस बार बड़ा हादसा टल गया।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Nepal Flight Tickets

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।