नेपाल में बुद्धा एयर की फ्लाइट रनवे से फिसली, 51 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे सवार
यह घटना नेपाल में विमानन सुरक्षा पर फिर से सवाल उठाती है, क्योंकि हाल के वर्षों में यहां कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। जुलाई 2024 में सौर्या एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू से टेकऑफ के बाद क्रैश हो गया था, जिसमें 18 की मौत हुई।
नेपाल के भद्रपुर एयरपोर्ट पर बुद्धा एयर की फ्लाइट रनवे से फिसल गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी यात्री व क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। शुक्रवार देर रात काठमांडू से भद्रपुर जा रही बुद्धा एयर की फ्लाइट नंबर 901 (एयरक्राफ्ट 9N-AMF) लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर निकल गई। इस विमान में 51 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। नेपाल पुलिस और एयरलाइन के अनुसार, हादसे में किसी को चोट नहीं आई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फ्लाइट शाम 8:23 बजे काठमांडू से रवाना हुई थी और भद्रपुर में लैंडिंग के समय यह घटना हुई। विमान रनवे के किनारे घास वाले क्षेत्र में रुक गया, जिससे मामूली नुकसान हुआ।
एयरलाइन ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से बाहर हो गया, लेकिन सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। नेपाल पुलिस ने भी पुष्टि की कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। बुद्धा एयर ने काठमांडू से तकनीकी और राहत टीम दूसरे विमान से भद्रपुर भेजी है, जो स्थिति का आकलन करेगी। यह फ्लाइट भद्रपुर में रात भर रुकने वाली थी और अगली सुबह काठमांडू वापस लौटने वाली थी। जांच के बाद आगे की जानकारी सामने आएगी।
नेपाल में विमानन सुरक्षा पर फिर से सवाल
यह घटना नेपाल में विमानन सुरक्षा पर फिर से सवाल उठाती है, क्योंकि हाल के वर्षों में यहां कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। जुलाई 2024 में सौर्या एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू से टेकऑफ के बाद क्रैश हो गया था, जिसमें 19 में से 18 लोगों की मौत हो गई थी। भद्रपुर जैसे छोटे एयरपोर्ट्स पर रनवे की स्थिति और मौसम जैसे कारक अक्सर चुनौतीपूर्ण रहते हैं। शुक्र है कि इस बार बड़ा हादसा टल गया।
