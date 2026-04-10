तंग आ चुका हूं; ट्रंप और पुतिन पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कह दी बड़ी बात
ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि मैं इस बात से तंग आ चुका हूं कि पूरे देश में परिवार देखते हैं कि ऊर्जा के बिल ऊपर-नीचे हो रहे हैं, व्यवसायों के बिल ऊपर-नीचे हो रहे हैं और यह सब दुनियाभर में पुतिन या ट्रंप के कामों की वजह से हो रहा है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने शुक्रवार को कहा कि ईरान को तबाह करने के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानबाजी ब्रिटिश मूल्यों के विपरीत है। दोनों नेताओं के बीच लगातार बढ़ते तनावपूर्ण संबंधों में यह एक नया टकराव का बिंदु है। कीर स्टारमर ने यह भी कहा है कि वह इस बात से तंग आ चुके हैं कि मध्य पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप के कामों का ब्रिटिश जनता पर कितना असर पड़ रहा है। ऐसा कहते हुए वह अमेरिकी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बीच तुलना करते हुए भी दिखे।
गुरुवार को ITV के रॉबर्ट पेस्टन से बात करते हुए प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा, "मैं इस बात से तंग आ चुका हूं कि पूरे देश में परिवार देखते हैं कि ऊर्जा के बिल ऊपर-नीचे हो रहे हैं, व्यवसायों के बिल ऊपर-नीचे हो रहे हैं और यह सब दुनियाभर में पुतिन या ट्रंप के कामों की वजह से हो रहा है।" स्टारमर, जिनकी ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में ब्रिटिश सेना को न भेजने के लिए कड़ी आलोचना की थी, और कभी-कभी उनका मजाक भी उड़ाया था- ने बेंजामिन नेतन्याहू की भी निंदा की।
उन्होंने इजरायल द्वारा लेबनान पर लगातार किए जा रहे हमलों की आलोचना की, जबकि ईरान ने 7 अप्रैल को हुए संघर्ष-विराम समझौते में लेबनान को भी शामिल करने की अपील की थी। उन्होंने कहा, "मैं इस बारे में बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा। ये ऐसे शब्द नहीं हैं जिनका इस्तेमाल मैं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस मामले को अपने ब्रिटिश मूल्यों और सिद्धांतों के नजरिए से देखता हूं।" उनसे मंगलवार को ट्रंप की 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने तेहरान को चेतावनी दी थी कि या तो वह कोई समझौता कर ले, या फिर उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
होर्मुज पर ट्रंप से की बात
स्टार्मर ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने और ट्रंप ने एक दिन पहले इस बात पर चर्चा की थी कि होर्मुज स्ट्रेट को कैसे खोला जाए। स्टार्मर ने कहा, "हम देशों का एक गठबंधन बना रहे हैं... एक राजनीतिक और कूटनीतिक योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम सैन्य क्षमताओं और... स्ट्रेट से जहाजों को गुजारने की लॉजिस्टिक्स पर भी विचार कर रहे हैं।" इस जलमार्ग के फिर से खुलने से सैकड़ों फंसे हुए टैंकर और अन्य जहाज मुक्त हो जाएंगे, और सात अप्रैल को घोषित दो हफ्ते के संघर्ष-विराम की यह एक शर्त भी थी। जहाजों की आवाजाही पर नज़र रखने वाले डेटा के अनुसार, शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में खाड़ी से बाहर निकलने के लिए इस स्ट्रेट को पार करने वाला ईरान से जुड़ा हुआ कोई बड़ा जहाज़ नहीं था, जबकि सामान्य तौर पर लगभग 140 जहाज यहां से गुजरते हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।