British MP Rupert Lowe calls for deportation of rapist Pakistanis Musk also supports him बलात्कारी पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, ब्रिटिश सांसद ने भरी हुंकार; मस्क भी दे रहे साथ, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़British MP Rupert Lowe calls for deportation of rapist Pakistanis Musk also supports him

बलात्कारी पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, ब्रिटिश सांसद ने भरी हुंकार; मस्क भी दे रहे साथ

सांसद ने ब्रिटेन में हलाल मीट पर भी बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय घोटाला बताया। लोव ने कहा कि ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में, यहां तक कि सैन्य विभागों में भी केवल हलाल मांस परोसा जा रहा है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, लंदनTue, 9 Sep 2025 10:39 AM
share Share
Follow Us on
बलात्कारी पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, ब्रिटिश सांसद ने भरी हुंकार; मस्क भी दे रहे साथ

ब्रिटेन में इन दिनों पाकिस्तानी मूल के बलात्कारियों और अपराधियों को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। एक सांसद ने ब्रिटिश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सभी पाकिस्तानी अपराधियों को देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। ग्रेट यारमाउथ से सांसद रूपर्ट लोव ने कहा है कि किसी भी पाकिस्तानी को वीजा नहीं देना चाहिए। रूपर्ट ने पिछले लंबे समय से ब्रिटेन में आने वाले पाकिस्तानी मूल के लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है।

उन्होंने हाल ही में एक जांच रिपोर्ट शेयर की थी जिससे ब्रिटेन में सनसनी फैल गई। सांसद ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देशभर में ऐसे 85 इलाके हैं, जहां पाकिस्तानी बलात्कारियों का गैंग सक्रिय है और भोली-भाली बच्चियों को शिकार बनाता रहा है। निर्दलीय सांसद रूपर्ट लोव द्वारा की गई इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 'बलात्कार गिरोह' में मुख्यतः पाकिस्तानी मूल के पुरुष शामिल हैं और ये घिनौनी हरकतों को अंजाम देने में दशकों से सक्रिय हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने भी रूपर्ट लोव की जांच का समर्थन करते हुए ब्रिटिश सरकार पर निशाना साधा था।

पाकिस्तानियों पर क्या बोले रुपर्ट लोव?

रुपर्ट लोव ब्रिटेन की संसद में एक प्रभावशाली आवाज हैं। अब उन्होंने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अगर सरकार अपनी निर्वासन की धमकियों को गंभीरता से ले रही है, तो पाकिस्तान से शुरूआत करें। जब तक वे निर्वासित बलात्कारी/अपराधी को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक पाकिस्तान को एक भी वीजा जारी न करें। इसके साथ ही, पाकिस्तान को भेजी जाने वाली विदेशी सहायता की पाई-पाई को बंद करें। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है।"

शबाना महमूद की नई नीति

इस बयान का संदर्भ ब्रिटेन की नई गृह मंत्री शबाना महमूद की हालिया घोषणा से जुड़ा है। दरअसल शबाना महमूद खुद पाकिस्तानी मूल की मुस्लिम सांसद हैं और कुछ दिन पहले ही उन्हें ब्रिटेन का नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि वे उन देशों के खिलाफ वीजा निलंबन जैसे सख्त कदम उठाएंगी, जो अपने 'अवैध और अपराधी' नागरिकों को वापस लेने से इनकार करते हैं।

हलाल पर बैन की मांग

इसके अलावा, सांसद ने ब्रिटेन में हलाल मीट पर भी बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय घोटाला बताया। उन्होंने कहा कि रिस्टोर ब्रिटेन को ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में, यहां तक कि सैन्य विभागों में भी केवल हलाल मांस परोसा जा रहा है। हमारी जांच अभी शुरू ही हुई है। उन्होंने लिखा, "रिस्टोर ब्रिटेन टीम ने छात्रों को केवल हलाल मांस परोसने के बारे में स्कूलों से संपर्क किया है, जो निराशाजनक संख्या में हैं। क्या ज्यादातर अभिभावकों को पता भी है कि उनके बच्चों को हलाल मांस खिलाया जा रहा है? मुझे शक है... हम किसी मुस्लिम देश में नहीं रहते। हमें हलाल वध पर प्रतिबंध लगाना ही होगा।"

एलन मस्क का समर्थन

ब्रिटेन में 'रेप गैंग' के मुद्दे पर टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने भी अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने हाल के दिनों में यूरोप, खासतौर से ब्रिटेन में आप्रवासी नीतियों पर अपनी चिंता व्यक्त की है और यूरोपीय देशों में बढ़ते अपराध के साथ इसे जोड़ा है। ब्रिटेन में आप्रवासन एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, खासकर छोटी नौकाओं के जरिए चैनल पार करने वाले प्रवासियों की संख्या में वृद्धि के बाद। एक अनुमान के मुताबिक 2025 की शुरुआत से अब तक 30,000 से अधिक लोग इस तरह ब्रिटेन पहुंचे हैं, जिसमें से कई का शरण आवेदन अस्वीकृत हो चुका है। पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जहां से अपराधियों और अवैध प्रवासियों की वापसी में देरी होती है।

International News Elon Musk Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।