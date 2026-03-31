ईरान युद्ध के बीच US जा रहे राजा-रानी, ट्रंप भी हैं उत्साहित; फिर एकजुट होंगे अमेरिका और ब्रिटेन?
ईरान से जारी युद्ध के बीच ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी रानी कैमिला अप्रैल के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस खास शाही दंपति के स्वागत को लेकर काफी उत्साहित हैं।
ईरान से जारी युद्ध के बीच ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी रानी कैमिला अप्रैल के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस खास शाही दंपति के स्वागत को लेकर काफी उत्साहित हैं। यह यात्रा अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लंबे समय से नियोजित है। यात्रा के दौरान राजा चार्ल्स और रानी कैमिला वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस का दौरा करेंगे, जहां राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की ओर से राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद यह शाही जोड़ा बरमूडा भी जा सकता है।
इस य़ात्रा को लेकर बकिंघम पैलेस ने कहा कि महामहिमों का यह कार्यक्रम यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक तथा आधुनिक द्विपक्षीय संबंधों का जश्न मनाएगा। यह यात्रा ब्रिटिश सरकार की सलाह पर हो रही है। वर्ष 2007 के बाद किसी ब्रिटिश सम्राट की यह पहली राजकीय यात्रा होगी, जब राजा चार्ल्स की मां दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अमेरिका का दौरा किया था।
ट्रंप ने क्या कहा?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं राजा चार्ल्स के साथ समय बिताने के लिए बेहद उत्सुक हूं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। यह बहुत शानदार होगा। उन्होंने बताया कि यात्रा 27 अप्रैल से शुरू होगी और अगले दिन वाइट हाउस में भोज का आयोजन किया जाएगा।
ईरान युद्ध को लेकर ब्रिटेन-अमेरिका संबंधों में तनाव
बता दें कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार ने अमेरिका के शुरुआती हमलों के लिए ब्रिटिश ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, हालांकि बाद में रक्षात्मक हमलों की अनुमति दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार स्टारमर की आलोचना की और कहा कि वे ‘विंस्टन चर्चिल नहीं हैं’ तथा उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक गठबंधन को कमजोर कर दिया है।
ट्रंप ने ब्रिटेन के अधिक सैन्य सहायता भेजने के प्रस्ताव पर भी तंज कसा और उन देशों पर हमला बोला जो मदद करने में विफल रहे। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि आपको खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारी मदद के लिए मौजूद नहीं थे।
संबंध सुधरने की उम्मीद
ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद प्रधानमंत्री स्टारमर शाही परिवार की सौम्य शक्ति का इस्तेमाल कर अमेरिकी राष्ट्रपति को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले सितंबर में राजा चार्ल्स ने ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा का भव्य स्वागत किया था, जिसमें विंडसर कैसल में बग्घी की सवारी और राजकीय भोज शामिल था। ट्रंप ने उस समय दोनों देशों के बीच के संबंधों को ‘अपरिवर्तनीय और अटूट’ बताया था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को उम्मीद है कि 77 वर्षीय राजा चार्ल्स एक बार फिर मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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