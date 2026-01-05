ब्रिटेन का 'गेम चेंजर' प्लान; अवैध प्रवासियों से फोन जब्त करने की पावर, नया कानून लागू

संक्षेप: ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि गेम चेंजर माने जाने वाले ये नए आपराधिक प्रावधान अधिकारियों को संगठित अपराधियों को तेजी से पकड़ने में मदद करेंगे और पुलिस को अवैध प्रवासन को बढ़ावा देने वाले मानव तस्करों को गिरफ्तार करने में सक्षम बनाएंगे।

ब्रिटेन में अवैध प्रवासन पर सख्त कार्रवाई की नई शुरुआत हो चुकी है। 5 जनवरी 2026 से लागू हुए नए कानूनों के तहत, इंग्लिश चैनल पार छोटी नावों से अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों के मोबाइल फोन और सिम कार्ड बिना गिरफ्तारी के जब्त किए जा सकेंगे। यह कदम मानव तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाने और उन्हें तेजी से पकड़ने के लिए उठाया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी, एजाइलम एंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत ये 'गेम चेंजर' शक्तियां अधिकारियों को संगठित अपराधियों पर नकेल कसने में मदद करेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि 'गेम चेंजर' माने जाने वाले ये नए आपराधिक प्रावधान अधिकारियों को संगठित अपराधियों को तेजी से पकड़ने में मदद करेंगे और पुलिस को अवैध प्रवासन को बढ़ावा देने वाले मानव तस्करों को गिरफ्तार करने में सक्षम बनाएंगे। ब्रिटेन के सीमा सुरक्षा और शरण मंत्री एलेक्स नॉरिस ने कहा कि हमने अपनी सीमाओं पर व्यवस्था और नियंत्रण बहाल करने का वादा किया है, जिसका मतलब इस घातक व्यापार के पीछे मानव तस्करी करने वाले नेटवर्क से निपटना है। यही कारण है कि हम इन घिनौने गिरोहों को पहले से कहीं अधिक तेजी से रोकने, बाधित करने और नष्ट करने तथा उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को काटने के लिए शक्तिशाली अपराधों के साथ मजबूत नए कानून लागू कर रहे हैं।

ब्रिटेन के सीमा सुरक्षा कमांडर ने क्या कहा? ब्रिटेन के सीमा सुरक्षा कमांडर मार्टिन हेविट ने कहा कि अवैध प्रवास को बढ़ावा देने वाले आपराधिक तस्करी गिरोहों को लोगों के जीने या मरने की परवाह नहीं है। सीमा सुरक्षा कमान के शुरू होने के बाद से इन नेटवर्कों के खिलाफ लगभग 4000 कार्रवाइयां की गई हैं, जिनमें नकदी जब्त करने से लेकर प्रमुख सरगनाओं को सजा दिलाने तक की कार्रवाइयां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण क्षण है जो हमें नए उपकरणों और कानूनी समर्थन के साथ इन घृणित गिरोहों पर नकेल कसने, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और लोगों की जान बचाने में और भी आगे बढ़ने की अनुमति देता है।

14 साल तक हो सकती है जेल ब्रिटेन के सीमा सुरक्षा, शरण और आव्रजन अधिनियम के लागू होने के साथ, अधिकारी नाव के इंजनों जैसी वस्तुओं को स्थानांतरित करने, भंडारण करने या आपूर्ति करने के लिए संदिग्धों पर भी आरोप लगा सकते हैं, जिनका उपयोग प्रवासियों को अवैध रूप से ब्रिटेन लाने के लिए किया जाता है, और अपराधियों को 14 साल तक की जेल हो सकती है। अवैध प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए जानकारी डाउनलोड करने, शोध करने और रिकॉर्ड करने वाले तस्करों को भी पांच साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है। इसमें किसी छोटी नाव को लॉन्च करने के स्थान का नक्शा डाउनलोड करना शामिल हो सकता है ताकि किसी की नजर में आने से बचा जा सके या छोटी नाव बनाने के लिए उपकरण खरीदने के लिए सर्वोत्तम स्थानों पर शोध करना शामिल हो सकता है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि नए कानूनों के तहत वाहनों को संशोधित करने वाले डिब्बों का आयात, निर्माण या आपूर्ति करना भी एक आपराधिक अपराध है, जैसे कि वैन या लॉरी के लिए नकली फर्श जिनका इस्तेमाल प्रवासियों को छिपाने के लिए किया जाता है - अपराधियों को पांच साल तक की जेल हो सकती है। इसमें कहा गया है कि आतंकवाद विरोधी पुलिस द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की तरह, इन अपराधों का मतलब है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां किसी गिरोह नेटवर्क के संचालन को रोक सकती हैं और पहले की तुलना में शुरुआती चरण में ही कार्रवाई कर सकती हैं, ताकि लोगों की जान जोखिम में पड़ने से पहले तस्करों को पकड़ा और गिरफ्तार किया जा सके।