ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू ने जेफ्री एपस्टीन को भेजी थीं बेटियों की तस्वीरें, ईमेल से हुआ सनसनीखेज खुलासा

ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू ने जेफ्री एपस्टीन को भेजी थीं बेटियों की तस्वीरें, ईमेल से हुआ सनसनीखेज खुलासा

संक्षेप:

एपस्टीन फाइल्स से पता चला है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर ने अपनी दोनों बेटियों की भी तस्वीरें मेल के जरिए यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन को भेजी थीं। एपस्टीन से दोस्ती की बात सामने आने के बाद ही एंड्रयू के बुरे दिन शुरू हो गए थे।

Feb 02, 2026 10:07 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
एपस्टीन फाइल्स को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अमेरिका के यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े सार्वजनिक किए गए लाखों दस्तावेजों कई ईमेल भी हैं। इस ईमेल से ब्रिटेन के राजपरिवार के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर के बारे में भी कई खुलासे हुए हैं। ईमेल से पता चला है कि एंड्रयू ने अपनी दोनों बेटियों की तस्वीर जेफ्री एपस्टीन को भेजी थी। ये ईमेल 2010 और 2011 में भेज गए थे।

इससे पहले एंड्रयू की भी एक तस्वीर एपस्टीन फाइल्स से निकलकर सामने आई थी जिसमें वह एक महिला के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में थे। ईमेल में पता चला था कि जेफ्री एपस्टीन ने एंड्र्यू को एक रूसी महिला के साथ डिनर के लिए आमंत्रित किया था। वहीं अब ईमेल के जरिए जेफ्री को बेटियों की तस्वीरें भेजने से भी ब्रिटेन के राज परिवार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एंड्रयू को राजपरिवार से पहले ही बाहर कर दिया गया है और उनसे राजकुमार का टाइटल भी छीन लिया गया था।

जानकारी के मुताबिक एंड्रयू की दोनों बेटियों यूजेनी और बियाट्रिस की तस्वीरें तब की हैं जब उनकी उम्र 22-23 साल के आसपास रही होगी। एंड्रयू ने दावा किया था कि उन्होंने जेफ्री से सारे संबंध खत्म कर लिए हैं। वहीं ये तस्वीरें इसके दो साल बाद भेजी गईं। एक तस्वीर में उनकी बेटी बर्फ से ढकी पहाड़ी पर खड़ी थी। वहीं दूसरी बेटी की तस्वीर एक बाइक रेस के दौरान क है।

बता दें कि जेफ्री एपस्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में ही मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उसके संबंध सामने आए थे। वहीं एंड्रयू ने दावा किया था कि वह जेफ्री के संपर्क में जरूर थे लेकिन किसी गलत काम की जानकारी उन्हें नहीं थी। बताया जा रहा है कि एंड्रयू की बेटी यूजेनी ने इस विवाद के बीच उनसे दूरी बना ली है।

कौन हैं एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर

विंडसर ब्रिटेन के वर्तमान किंग चार्ल्स थर्ड के सगे भाई हैं। उन्हें 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' के नाम से जाना जाता था। हालांकि विवादों के चलते उनसे सारी सैन्य उपाधियां और शाही विशेषाधिकार छीन लिए गए थे। एंड्रयू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के दूसरे बेटे हैं। उनकी शादी 1986 में फर्ग्युसन से हुई थी। उनकी मां इसके भी खिलाफ थीं।

एक महिला ने एंड्र्यू पर आरोप लगाया था कि जेफ्री एपस्टीन ने उसे एंड्रयू के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। एपस्टीन से दोस्ती और उनकी काली करतूतें सामने आने के बाद उनकी छवि को बहुत धक्का लगा था। इसके बाद ही 2022 में वह शाही परिवार से दूर हो गए थे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
