ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू ने जेफ्री एपस्टीन को भेजी थीं बेटियों की तस्वीरें, ईमेल से हुआ सनसनीखेज खुलासा

संक्षेप: एपस्टीन फाइल्स से पता चला है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर ने अपनी दोनों बेटियों की भी तस्वीरें मेल के जरिए यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन को भेजी थीं। एपस्टीन से दोस्ती की बात सामने आने के बाद ही एंड्रयू के बुरे दिन शुरू हो गए थे।

एपस्टीन फाइल्स को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अमेरिका के यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े सार्वजनिक किए गए लाखों दस्तावेजों कई ईमेल भी हैं। इस ईमेल से ब्रिटेन के राजपरिवार के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर के बारे में भी कई खुलासे हुए हैं। ईमेल से पता चला है कि एंड्रयू ने अपनी दोनों बेटियों की तस्वीर जेफ्री एपस्टीन को भेजी थी। ये ईमेल 2010 और 2011 में भेज गए थे।

इससे पहले एंड्रयू की भी एक तस्वीर एपस्टीन फाइल्स से निकलकर सामने आई थी जिसमें वह एक महिला के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में थे। ईमेल में पता चला था कि जेफ्री एपस्टीन ने एंड्र्यू को एक रूसी महिला के साथ डिनर के लिए आमंत्रित किया था। वहीं अब ईमेल के जरिए जेफ्री को बेटियों की तस्वीरें भेजने से भी ब्रिटेन के राज परिवार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एंड्रयू को राजपरिवार से पहले ही बाहर कर दिया गया है और उनसे राजकुमार का टाइटल भी छीन लिया गया था।

जानकारी के मुताबिक एंड्रयू की दोनों बेटियों यूजेनी और बियाट्रिस की तस्वीरें तब की हैं जब उनकी उम्र 22-23 साल के आसपास रही होगी। एंड्रयू ने दावा किया था कि उन्होंने जेफ्री से सारे संबंध खत्म कर लिए हैं। वहीं ये तस्वीरें इसके दो साल बाद भेजी गईं। एक तस्वीर में उनकी बेटी बर्फ से ढकी पहाड़ी पर खड़ी थी। वहीं दूसरी बेटी की तस्वीर एक बाइक रेस के दौरान क है।

बता दें कि जेफ्री एपस्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में ही मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उसके संबंध सामने आए थे। वहीं एंड्रयू ने दावा किया था कि वह जेफ्री के संपर्क में जरूर थे लेकिन किसी गलत काम की जानकारी उन्हें नहीं थी। बताया जा रहा है कि एंड्रयू की बेटी यूजेनी ने इस विवाद के बीच उनसे दूरी बना ली है।

कौन हैं एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर विंडसर ब्रिटेन के वर्तमान किंग चार्ल्स थर्ड के सगे भाई हैं। उन्हें 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' के नाम से जाना जाता था। हालांकि विवादों के चलते उनसे सारी सैन्य उपाधियां और शाही विशेषाधिकार छीन लिए गए थे। एंड्रयू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के दूसरे बेटे हैं। उनकी शादी 1986 में फर्ग्युसन से हुई थी। उनकी मां इसके भी खिलाफ थीं।