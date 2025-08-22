चीन में पलक झपकते ही ढह गया विशाल पुल का हिस्सा, कम से कम 7 की मौत; वीडियो में दिखी तबाही

चीन में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

चीन में एक अंडर कंट्रक्शन पुल का बड़ा हिस्सा गिर जाने के बाद कई लोगों के मौत की खबर है।चीन की सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक निर्माणाधीन पुल की रस्सी टूट गई। हादसे में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 9 अन्य लोग लापता हो गए हैं। बता दें कि यह पुल हुआंगनान तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के जियांझा काउंटी और चीन के किंघई प्रांत के हैदोंग में हुआलोंग के बीच की सीमा पर स्थित है। पुल चीन के किंघई प्रांत को येलो रिवर से जोड़ता है।

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार हादसा तड़के लगभग तीन बजे हुआ। इस समय पुल पर 15 मजदूर और एक मैनेजर भी मौजूद थे। पलक झपकते ही पुल भड़भड़ाकर गिर पड़ा जिससे लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विशाल पुल का एक हिस्सा पानी में गिरता नजर आ रहा है।

घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नदी में गिरे लोगों की तलाश के लिए एक टास्क फोर्स को मौके पर भेजा गया है। खोज और बचाव अभियान के लिए सैकड़ों बचावकर्मियों को तैनात किया गया है। चीनी अधिकारियों ने बताया है कि घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी।