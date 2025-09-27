पलहगाम हमले की निंदा, ब्रिक्स देशों की इस मांग से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से इतर वार्षिक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता 2026 के लिए ब्रिक्स के भावी अध्यक्ष के रूप में भारत ने की। इस दौरान एक संयुक्त वक्तव्य में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई।

ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से इतर वार्षिक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता 2026 के लिए ब्रिक्स के भावी अध्यक्ष के रूप में भारत ने की। इस दौरान एक संयुक्त वक्तव्य में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। पाक समर्थित आतंकियों ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में मासूम पर्यटकों पर गोलियां बरसाई थीं। इस हमले में 22 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के किसी भी रूप से लड़ने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके अलावा, सीमापार से आतंकवाद, आतंकवाद को धन मुहैया कराने, और आतंकियों को पनाह देने जैसी हरकतों पर भी लगाम लगाने की जरूरत बताई गई। बाद में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक अशांत विश्व में, ब्रिक्स को शांति स्थापना, संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को सुदृढ़ करना चाहिए।

ब्रिक्स देशों ने अपने बयान में दोहराया कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनका समर्थन करने वालों को, संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और कटघरे में लाया जाना चाहिए। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलिरेंस की पॉलिसी का आग्रह भी किया गया। ब्रिक्स देशों ने यह भी कहा कि टेररिज्म से मुकाबला करने में दोहरे मापदंड को अस्वीकार किया जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देशों की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया और वैश्विक प्रयास पर जोर दिया गया।