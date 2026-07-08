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आज की रात ईरान पर जोरदार हमला... डील खत्म होते ही ट्रंप का ऐलान, बढ़ा युद्ध का खतरा?

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, अंकारा
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि बुधवार रात को अमेरिका ईरान पर और भी जोरदार हमला कर सकता है। ट्रंप ने तुर्की में चल रहे NATO शिखर सम्मेलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह ऐलान किया।

आज की रात ईरान पर जोरदार हमला... डील खत्म होते ही ट्रंप का ऐलान, बढ़ा युद्ध का खतरा?

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बुधवार रात को अमेरिका ईरान के ठिकानों पर और भी शक्तिशाली हमले कर सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के साथ अमेरिका की डील के टूटने की खबरें सामने आई। इसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आशंका से जूझ रहा है।

दरअसल, तुर्की की राजधानी अंकारा में चल रहे NATO शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से खास बातचीत की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप ने साफ-साफ कहा कि मैं एक छोटी सी चेतावनी देता हूं। हम आज रात उन पर ज़ोरदार हमला करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि पिछले दिनों ईरान पर हुए हमलों के बाद अगर ईरान ने अपनी गतिविधियां नहीं रोकीं तो अमेरिका और भी आक्रामक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान राष्ट्रपति ने ईरान को 'बहुत गंभीर परिणाम' भुगतने की चेतावनी भी दी।

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इससे पहले मेरिकी सेना ने होर्मुज में तीन पोतों पर हमले होने के बाद बुधवार तड़के ईरान पर ''जवाबी हमले'' किए और ईरान को वैश्विक बाजार में कच्चा तेल खुले तौर पर बेचने की अनुमति देने वाले लाइसेंस को भी रद्द कर दिया। ईरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई के जबाव में बहरीन और कुवैत पर हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कहा कि ईरान के साथ अंतरिम समझौता ''समाप्त'' हो गया है, लेकिन वह बातचीत जारी रहने देंगे।

वहीं, युद्धविराम की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि यह समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि बातचीत जारी रख सकते हैं लेकिन उन्होंने उसके नतीजे को लेकर संदेह जताया। ट्रंप ने कहा कि वे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।

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बता दें कि दोनों ओर से हमले ऐसे समय में हुए, जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के कई दिन तक चलने वाले अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम जारी हैं। खामेनेई 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत में मारे गए थे। अंतिम संस्कार कार्यक्रम गुरुवार को समाप्त होंगे। ऐसा माना जा रहा था कि ईरान में शोक की इस अवधि में तनाव कम होगा लेकिन शोक मनाने वाले लोगों ने ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कई बार 'मुर्दाबाद' के नारे लगाए।

अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत को खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक किए जाने के बाद बहाल किए जाने का कार्यक्रम था। इस वार्ता में होर्मुज को पूरी तरह फिर से खोलने और तेहरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने जैसे कठिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी लेकिन हालिया हमलों ने इस प्रक्रिया को खतरे में डाल दिया है। हालांकि किसी भी देश ने तत्काल यह संकेत नहीं दिया कि वह वार्ता से पीछे हटेगा। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने 'एक्स' पर लिखाधौंसपट्टी और जबरन वसूली का दौर खत्म हो चुका है। इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हम झुकते नहीं हैं।

एजेंसी इनपुट के साथ

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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