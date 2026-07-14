मुनीर की सेना ने PoK में मचाया उत्पात, आम लोगों पर बरसाईं गोलियां; 6 की गई जान

पीओके में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता सामने आई है। मंगलवार को मुनीर की सेना ने आम लोगों पर अचानक गोलीबारी कर दी गई, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आम लोगों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को आसिम मुनीर की सेना और सुरक्षा बलों ने बिना किसी कारण के आम लोगों पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कम से कम 6 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है और स्थिति बेकाबू होती जा रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह-सुबह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट के मटियाल मीरा बस टर्मिनल क्षेत्र और सुधनोती जिले के बलोच इलाके में निहत्थे नागरिकों पर बल प्रयोग किया। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में भगदड़ मच गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए।

रिपोर्ट के अनुसार, मरने वालों में मटियाल मीरा बस टर्मिनल के पास वाजिद हयात शामिल हैं। वहीं बलोच (सुधनोती) क्षेत्र में जाहिद मुगल, जफर मुगल, अर्सलान अकबर समेत अन्य नागरिकों की मौत हुई है। वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं।

वाइट हाउस तक पहुंची PoK की आवाज इस खून-खराबे से महज एक दिन पहले अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में PoK के लोगों ने वाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किया। करीब 100 प्रदर्शनकारियों, जिनमें महिलाएं, बच्चे और समुदाय के नेता शामिल थे, ने पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे जुल्म की निंदा की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सैन्य बलों से PoK के सिविलियन इलाकों से तुरंत हटने की मांग की। उन्होंने इंटरनेट शटडाउन की भी निंदा की, जिसके कारण लगभग 40 लाख लोग बाहरी दुनिया से कट गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने भारत से अपील की कि वह लोगों की जान बचाने और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए हस्तक्षेप करे।

भारत ने की पाकिस्तान की आलोचना वहीं, विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में PoK में चल रहे प्रदर्शनों और हिंसा की निंदा करते हुए इसे पाकिस्तान के 'सिस्टेमैटिक शोषण' का परिणाम बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओके में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों पुराने सिस्टेमैटिक शोषण, मौलिक अधिकारों से इनकार और गैर-कानूनी कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक जुल्म का सीधा नतीजा हैं। विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह पाकिस्तान को आम लोगों पर अत्याचार के लिए जवाबदेह ठहराए।