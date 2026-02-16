Hindustan Hindi News
60 साल पुरानी परंपरा तोड़ने जा रहे तारिक रहमान, बंग भवन में नहीं लेंगे शपथ; फिर कहां?

Feb 16, 2026 06:25 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, ढाका
एक बयान में कहा गया है कि संसद सचिवालय कल शाम 4:00 बजे नए कैबिनेट सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने वाला है। इससे पहले, संसद सदस्य (MPs) सुबह 10:00 बजे पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाज़ा में शपथ लेंगे। 

पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालिया चुनावों में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान मंगलवार (17 फरवरी) को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे लेकिन इस शपथ ग्रहण सामरोह में वह 60 सालों से चली आ रही परंपरा तोड़ने जा रहे हैं। दरअसल, BNP के अध्यक्ष रहमान का शपथ ग्रहण समारोह बंगभवन के बजाय पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में होगा। सरकारी BSS न्यूज़ एजेंसी ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मंगलवार दोपहर संसद के साउथ प्लाजा में प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट सदस्यों को शपथ दिलाएंगे।

बांग्लादेशी संसद सचिवालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है, "संसद सचिवालय कल शाम 4:00 बजे नए कैबिनेट सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने वाला है। इससे पहले, संसद सदस्य (MPs) सुबह 10:00 बजे पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाज़ा में शपथ लेंगे।" दूसरी तरफ BNP ने संसदीय दल का नेता चुनने के लिए सुबह 11:30 बजे संसद भवन में ही संसदीय दल की बैठक बुलाई है। BNP की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सलाह उद्दीन अहमद ने कहा, “बहुमत वाली पार्टी के नेता के तौर पर, हमारी पार्टी के चेयरमैन, तारिक रहमान, प्रधानमंत्री होंगे।”

ओम बिरला करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

इस शपथ समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मामले से अवगत लोगों ने बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के भी बिरला के साथ जाने की संभावना है। ऐसी जानकारी है कि बांग्लादेश ने ढाका में आयोजित होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित किया था। मोदी हालांकि इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वार्ता करनी है।

रहमान पहली बार बनेंगे प्रधानमंत्री

बांग्लादेश के चुनाव आयोग (EC) के मुताबिक, हालिया चुनावों में BNP को 297 में से 209 सीटें मिली हैं, जबकि राइट-विंग जमात-ए-इस्लामी को 68 सीटें मिली हैं। अपनी पार्टी की जीत के बाद, रहमान अपने पॉलिटिकल दुश्मनों के घर गए, जिनमें जमात-ए-इस्लामी चीफ शफीकुर रहमान और नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के कन्वीनर नाहिद इस्लाम शामिल थे, जहां उन्होंने एक-दूसरे को बधाई दी और अच्छी बातचीत की। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वह अंतरिम सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस की जगह लेंगे, जिनके समय में ढाका के नई दिल्ली के साथ रिश्तों में काफी गिरावट आई थी। रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, तुर्की की अंडरसेक्रेटरी बेरिस एकिन्सी और श्रीलंका की हेल्थ और मास मीडिया मंत्री डॉ. नलिंडा जयतिस्सा भी शामिल होंगे।

Bangladesh

