पहले भारत जाऊंगा, फिर अमेरिका आऊंगा; इस देश के राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप से और क्या कहा?

संक्षेप: राष्ट्रपति लूला का यह दौरा भारत-ब्राजील संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की थी। जानिए उन्होंने ट्रंप से और क्या कहा?

ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला डा सिल्वा ने सोमवार को बताया कि वह फरवरी में भारत की यात्रा करेंगे। इसके बाद वह दक्षिण कोरिया जाएंगे और फिर वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यह जानकारी उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद शेयर की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप के साथ हुई अपनी बातचीत का ब्यौरा देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा- हम भारत और दक्षिण कोरिया की मेरी यात्रा के बाद फरवरी में वाशिंगटन में मुलाकात करने पर सहमत हुए हैं, जिसकी तारीख जल्द ही तय की जाएगी।

आर्थिक संबंध और टैरिफ दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक एजेंडे पर चर्चा की। लूला ने बताया कि हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच बने अच्छे संबंधों के परिणामस्वरूप ब्राजील के उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ (शुल्क) का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया गया है। ट्रंप ने भी माना कि अमेरिका और ब्राजील की आर्थिक वृद्धि पूरे क्षेत्र के लिए सकारात्मक है।

संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग लूला ने संगठित अपराध से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने का प्रस्ताव दोहराया। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) और हथियारों की तस्करी को रोकने, अपराधी समूहों की संपत्ति फ्रीज करने और वित्तीय लेनदेन के डेटा के आदान-प्रदान में साझेदारी बढ़ाने में रुचि दिखाई। लूला के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया।

गाजा और फिलिस्तीन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए, लूला ने प्रस्ताव दिया कि अमेरिका द्वारा प्रस्तुत 'शांति परिषद' को गाजा के मुद्दे तक सीमित रखा जाए और इसमें फिलिस्तीन को भी एक सीट प्रदान की जाए। लूला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना शामिल है। दोनों नेताओं ने वेनेजुएला की स्थिति पर भी विचार साझा किए। लूला ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने और वेनेजुएला के लोगों के कल्याण के लिए काम करने के महत्व पर जोर दिया।

पीएम मोदी और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी राष्ट्रपति लूला का यह दौरा भारत-ब्राजील संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा था- राष्ट्रपति लूला से बात करके खुशी हुई। हमने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी की मजबूत गति की समीक्षा की, जो आने वाले वर्ष में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि 'ग्लोबल साउथ' के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों का सहयोग महत्वपूर्ण है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति को नोट किया। पीएम मोदी और लूला की बातचीत नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच चल रहे टैरिफ संबंधी तनाव के बीच हुई है।

ब्रिक्स और अमेरिका के साथ तनाव यह राजनयिक गतिविधियां ऐसे समय में हो रही हैं जब भारत और ब्राजील दोनों ही ब्रिक्स (BRICS) समूह के सदस्य हैं, जिसकी वर्तमान अध्यक्षता भारत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि यह समूह राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार के माध्यम से अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है।