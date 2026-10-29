मैं हूं असली राष्ट्रपति… ब्राजील में चुनाव हारने वाले बोल्सोनारो का ऐलान, किसके दम पर दिखा रहे हौसला?

ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद फ्लावियो बोल्सोनारो अपनी पत्नी और बेटियों के साथ देश छोड़ अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने लूला दा सिल्वा के हाथों चुनाव में हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

ब्राजील में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद वहां बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस चुनाव को जीतकर राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने चौथी बार देश की सत्ता संभाल तो ली है, लेकिन विरोधियों ने चुनाव के नतीजे स्वीकारने से ही इनकार कर दिया है। लूला से मिली करारी शिकस्त के बाद दक्षिणपंथी नेता फ्लावियो बोल्सोनारो अमेरिका भाग गए हैं। अब उन्होंने अमेरिका से एक बयान जारी करते हुए खुद को ब्राजील का असली राष्ट्रपति बताया है।

बुधवार को जारी एक लंबे बयान में सीनेटर फ्लावियो ने देश छोड़कर भागने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि वे राजनीतिक उत्पीड़न से बचने के लिए ब्राजील से बाहर आए हैं। इससे पहले फ्लावियो ने लूला पर चुनावों में बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली का आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वे अमेरिका से ही ब्राजील के विपक्ष का नेतृत्व करेंगे।

“मैं देश छोड़कर भागा नहीं” सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में फ्लावियो ने कहा, "मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं: मैं ब्राजील से भागा नहीं हूं; मैं ब्राजील की भलाई के लिए बाहर आया हूं।" उन्होंने यह जताने की कोशिश की अगर वे ब्राजील में रहते तो उनके साथ राजनीतिक प्रतिशोध लिया जाता और तानाशाही सरकार उनका शोषण करती। फ्लावियो ने आगे बीते 25 अक्टूबर के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले और दूसरे दौर की वोटिंग के बीच लूला को 10 मिलियन से अधिक वोट मिलना असंभव है। बता दें कि पहले राउंड की गिनती के बाद लूला पिछड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने जीत दर्ज की।

किसके दम पर मिल रहा हौसला? गौरतलब है कि वामपंथी लूला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी हैं। ऐसे में बोल्सोनारो के परिवार को अमेरिका का स्पष्ट समर्थन है। अमेरिकी राष्ट्रपति के करीबी माने जाने वाले फ्लावियो ने अपने हालिया बयान में ट्रंप और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जाविएर मिलेई को समर्थन के लिए शुक्रिया भी कहा है। वहीं फ्लावियो ने अमेरिका को अपने परिवार के लिए सबसे सुरक्षित स्थान बताया।

इससे पहले 45 वर्षीय फ्लावियो बीते मंगलवार को अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ पहले अर्जेंटीना गए और फिर इक्वाडोर पहुंचे। इसके बाद वह अमेरिका के मियामी पहुंचे। बोल्सोनारो ने बीते मई में भी व्हाइट हाउस का दौरा किया था। एक अहम बात यह भी है कि ट्रंप प्रशासन ने इस सप्ताह ही उन्हें और उनके परिवार को अमेरिकी वीजा देने की मंजूरी दी थी। फ्लावियो के पिता जायर बोल्सोनारो भी 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में लूला से हारने के बाद फ्लोरिडा चले गए थे।