ब्राजील के अमेजन जंगलों से आवे जनजाति के करीब 20 लोग अचानक गांव पहुंच गए। दुनिया से अलग रहकर जीवन बिताने वाले इस समुदाय के सामने जंगलों की कटाई, अवैध घुसपैठ और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।

सदियों से दुनिया से दूर थी यह जनजाति, अब अमेजन के जंगलों से क्यों बाहर आए 20 लोग? (AI जेनरेटेड तस्वीर)

ब्राजील के अमेजन के जंगलों में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति के करीब 20 सदस्य हाल ही में अचानक जंगल से निकलकर एक गांव पहुंच गए। दुनिया से दूर रहकर अपना जीवन बिताने वाले इस समुदाय के लोगों का इस तरह बाहर आना कई सवाल खड़े कर रहा है। यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि उन खतरों की ओर भी इशारा करती है, जिनसे अमेजन के जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय जूझ रहे हैं। जंगलों की कटाई, अवैध घुसपैठ और बीमारियों का खतरा इनके अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

यह मामला ब्राजील के मारान्याओ राज्य का है, जहां अमेजन के जंगलों में रहने वाले आवे (Awá) समुदाय के करीब 20 लोग जंगल से निकलकर एक गांव के पास पहुंचे। सर्वाइवल इंटरनेशनल के मुताबिक, इस दौरान उनकी मुलाकात सरकारी टीम से भी हुई। गांव के लोगों ने उन्हें खाने के लिए भोजन दिया। बताया गया कि आदिवासी समूह के सदस्यों ने याम (कंद वाली फसल) मांगी और उसे लेकर वापस जंगल में चले गए।

कौन हैं आवे जनजाति के लोग? आवे दुनिया के सबसे अधिक खतरे का सामना कर रहे आदिवासी समुदायों में शामिल हैं। इस समुदाय के कई लोग आज भी शिकारी और भोजन जुटाने वाले पारंपरिक जीवन पर निर्भर हैं। जंगल ही इनके लिए भोजन, रहने की जगह और रोजमर्रा की जरूरतों का सबसे बड़ा स्रोत है।

इस समुदाय के लोगों ने मुख्यधारा के समाज से दूर रहना चुना है। वे अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेते हैं और यह भी तय करते हैं कि बाहरी दुनिया के लोगों से कब और किस तरह संपर्क करना है।

हालांकि, दुनिया से अलग रहने के बावजूद इनका जंगल बाहरी गतिविधियों से सुरक्षित नहीं है। अवैध कटाई, शिकार और मवेशियों के लिए जमीन पर कब्जे जैसी गतिविधियों ने इनके पारंपरिक निवास क्षेत्रों को लगातार नुकसान पहुंचाया है।

जंगल से बाहर आने की वजह ने बढ़ाई चिंता आवे समुदाय के सदस्यों का गांव तक पहुंचना इसलिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति को लेकर सवाल उठे हैं। मारान्याओ में आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन कोआपिमा के अनुसार, समूह के कुछ सदस्य, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, काफी कुपोषित दिखाई दिए।

इसके अलावा, बाहरी लोगों के संपर्क में आने से इनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। लंबे समय तक अलग-थलग रहने के कारण इनके शरीर में बाहरी दुनिया में फैलने वाली बीमारियों के प्रति पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता नहीं हो सकती। ऐसे में सामान्य संक्रमण भी इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्राजील की आदिवासी मामलों से जुड़ी सरकारी एजेंसी फुनाई ने बताया कि उसकी टीमें स्थिति पर नजर रख रही हैं और समूह की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की समीक्षा कर रही हैं।

सदियों से जारी है जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई आवे समुदाय के लिए अपने क्षेत्र की रक्षा करना कोई नई चुनौती नहीं है। 19वीं सदी में यूरोपीय लोगों के वहां पहुंचने के साथ ही उनकी जमीन पर बाहरी लोगों का दखल बढ़ने लगा था। इसके चलते समुदाय के कई लोगों को बाहरी खतरों से बचने के लिए खानाबदोश जीवन अपनाना पड़ा। आज भी हालात बहुत अलग नहीं हैं। अवैध रूप से पेड़ काटने वाले, शिकारी और मवेशी पालने वाले लोग धीरे-धीरे उनके जंगलों में दखल बढ़ा रहे हैं।

इसके साथ ही जंगलों में लगने वाली आग, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इससे उस प्राकृतिक वातावरण का संतुलन प्रभावित हो रहा है, जिस पर यह समुदाय सदियों से निर्भर रहा है।

मारान्याओ का अरारिबोइया आदिवासी क्षेत्र गुआजाजारा समुदाय का भी घर है। यहां के कुछ लोगों ने फॉरेस्ट गार्डियंस नाम से समूह बनाए हैं। ये लोग अवैध घुसपैठ से आदिवासी जमीनों को बचाने के लिए काम करते हैं। इस संघर्ष में कई लोगों की जान जाने की भी खबर है।